OPINION: Cuando los dioses hayan bajado del Olimpo

EL AUTOR es politólogo y teólogo, maestro de Derecho y Relaciones Internacionales. reside en Nueva York.

Por JAVIER FUENTES

La experiencia en la comunicación estratégica es una «escalera al cielo» y no la de Jacob,por tanto, no voy a entrar en definiciones conceptuales de lo que se debe hacer o no desde la receptividad estética del receptor, el mensaje del emisor y los canales de decodificación textuales sobre la imagen cómo resultante gestáltica o la imagen que es mucho más que una percepción. Para solo citar algo.

Solo únicamente voy a decir que con tres intervenciones por los medios electrónicos de información, el expresidente Leonel Fernández, logró lo que quería, colocarse como el líder de la oposición y polarizar con Abinader (un gobierno que vive a la defensiva cuando debería ser lo contrario), quien en éste momento, aunque los nieguen esta débil, Y dado ciertas torpezas el gobierno se lo permitió.

Si los canales o correas de abastecimiento mundial se siguen manteniendo en crisis, entonces, habrá dificultad para lograr la reelección, problema que aprovechará el Dr Leonel, para lograr capital político y seguir posicionándose. Máxime si a propósito tomamos en cuenta que los gobiernos de distintos países están prohibiendo las exportaciones tanto de las materias primas como la de ciertos productos terminados (commodities homogéneas).

Pero todo esto sucede porque ningún funcionario o «vocero», salió al frente y dejaron que lo hiciera el presidente, quién debió ignorarlo, dado que su encanto ya no es el mismo y repito, ya no es el mismo. Y esto para los «dioses» fue un error y hay un hastío por más «bocinas (money) prestadas» que digan lo contrario.

Leonel Fernández que iba o está de viaje dejó el escenario o mercado electoral decodificando lo que envió. ¡¡Eso es correcto.!!

Los que me conocen saben que nunca he hecho campaña por Leonel a pesar de que mi hermano José Frank Peña Guaba, ha sido co-responsable de todas las victorias de (Leonel-PLD-Danilo), en las elecciones desde 2004 hasta el 2016, sumando los dos periodos de Danilo, quiero agradecerle que nunca se olvidó de mí, tratando de hacerme parte de esos gobiernos, algo que no acepte, este gesto lo agradeceré siempre.

Ahora bien, para provecho de «los dioses del gobierno» que han cambiado la dirigencia formal y orgánica por advenedizos, les recuerdo que el más sublime ser, existente en el universo, según dice filipenses, descendió para redimir un pueblo. Y lo cito: «El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres»(Fil. 2:6-7).

Mientras el «Tesoro Universal` se colocó al lado y del lado de los más débiles, estos «dios falsos» se han posicionados en lugares etéreos «supuestamente inalcanzables» por el momento, negándose a redimir a aquellos que con su sacrificios y oblaciones les dieron entrada al «olimpo».

Yo recuerdo, siendo dirigente estudiantil, que iba a palacio, en el gobierno de Jorge Blanco, y veía la arrogancia vestida de sacos (tuxedo) finos, caminando por los pasillos, entrando a su despacho y exhibiendo su decreto. Pero que ironía nos reserva la vida.

Más tarde lo vi que ni la descripción que hace John Wesley del Londres pobre mendigo y pordiosero del siglo XVI, ni tampoco el famosos microcuento de Edgar Allan Poe, la tragedia del «gato negro», son comparables.

Esto nos lleva de nuevo a Cristo cuando dijo: «Todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido».

Otro ejemplo muy reciente es Danilo y sus familiares, agravio que pagarán los funcionarios de este gobierno, si el expresidente es habilitado como se pretende por medio de una modificación de la Constitución.

Si al final esto sucede estarían cometiendo un error, peor que el de Hipólito Mejia y guardando la diferencia también el de Salvador Jorge Blanco con Joaquín Balaguer, a quien el primero humilló impidiéndole aterrizar su helicóptero entre otras tantas cosas más.

Volviendo al tema central, no sé si hay un vocero del Poder Ejecutivo o del gobierno en su conjunto, realmente yo no sé, ni conozco quien dirige la comunicacion en defensa de este gobierno, ahora, lo que sí sé, es que en términos de la misma y la estrategia que se persigue es muy mala y requetemala.

Si el presidente sigue en un «fighting» (peleando) con Leonel Fernández; que dicho sea de paso es muy efectivo en su conexión: masas-mensajes-emisor, usted querido amigo que me lee, no importa cuantos discursos e improperios de corrupción les publiquen, a todos juntos, los del gobierno, con su mensaje discursivo se lo echará en su mochila (backpack), dado que le han ido surcando el camino, para que sea presidente .

Así que si el gobierno no tiene un vocero efectivo, que vaya creando uno, porque por lo que oigo, leo, huelo y veo, Leonel Fernández, les caerá encima y entonces cuando los «dioses» hayan bajado del «olimpo» encontrarán «el valle de los huesos secos».