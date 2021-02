OPINION: Celebrando patrimonio dominicano

El autor aspira a concejal de la ciudad de NUeva York, donde reside.

Por FERNANDO AQUINO

Febrero marca la convergencia de dos celebraciones dominicanas: el Día de la Independencia y el carnaval, una tradición que mezcla nuestras raíces taínas, africanas y europeas en una explosión de música y disfraces. Nueva York es el hogar de unos dos millones de dominicanos que, como yo, emigraron a Estados Unidos en busca de libertad y prosperidad. Aunque Washington Heights se ha convertido en un centro reconocido de nuestra cultura y política de la diáspora, es el Bronx el que tiene la mayor concentración de dominicanos en los Estados Unidos.

El Bronx ha jugado un papel crucial en la mayoría de edad de nuestra diáspora y, a medida que los dominicanos se convirtieron en estadounidenses, también ayudó a impulsar el poder comercial y político de nuestra comunidad. Hoy, soy uno de esos inmigrantes dominicanos que buscan representar a la gente del West Bronx. No importa de dónde venimos, desde Kingsbridge Heights hasta Mount Eden, nuestras luchas se mezclan y el espíritu emprendedor y resistente de nuestra comunidad refleja el coraje de la migración. He visto la negligencia oficial que nuestro Bronx ha sufrido a manos de políticos inconsistente. He aprendido el valor de la comunidad, el respeto mutuo y la fuerza para luchar.

Esta semana, comparto con ustedes mi orgullo dominicano y saludo a los muchos líderes empresariales, educadores, profesionales de la salud, trabajadores esenciales y activistas dominicanos que enriquecen a nuestra comunidad con su visión y trabajo duro. La mayoría de los inmigrantes dominicanos son mujeres y merecen un honor especial por el espíritu tenaz que las ha convertido en pilares de nuestra comunidad.

sea voluntario. Juntos, sé que podemos superar nuestra crisis actual y levantarnos. Para ayudarme a ganar esta elección y unirse a nuestro contagioso baile de merengue, por favor