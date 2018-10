Ojo de Michael comienza a azotar el noroeste Florida con vientos 150 mph

MIAMI.- El ojo del imponente y peligroso huracán Michael comenzó esta tarde a azotar directamente al noroeste de Florida con vientos sostenidos de 150 millas por hora.

Al hacer su entrada, entre Panama City y la isla de San Vicente, se convirtió en “el huracán más potente que impacta esta área desde 1851”, informó el administrador de la Agencia federal de Manejo de Emergencias(FEMA, en inglés), Brock Long, en un resumen al presidente estadounidense, Donald Trump.

Los vientos huracanados ya han comenzado a hacerse sentir sobre la zona de impacto. El Servicio Nacional de Meteorología en Tallahassee indicó que se registran vientos sostenidos de más de 130 millas por hora en Panama City.

Momentos antes del azote directo, Trump dijo en una conferencia de prensa en la Casa Blanca que le preocupa que muchas personas se resistieron al desalojo recomendado por las autoridades de Florida. Específicamente, unas 375,000 personas tenían orden de evacuar la costa del Golfo de México ante el inminente azote. La medida abarcaba unos 22 condados desde la frontera con Alabama hasta el centro norte del estado.

Long confirmó la resistencia al desalojo. Ademas, mostró preocupación por la fortaleza que muestran los vientos del sistema.

“Las estructuras construidas antes del 2001 no van a aguantar este tipo de vientos”, dijo.

El presidente, por otro lado, prometió ayuda inmediata para el estado tras el embate del huracán. Dijo que acudirá a visitar el área afectada entre el domingo y el lunes.

“Florida, estamos con ustedes”, tuiteó el presidente momentos antes.

El gobernador del estado, Rick Scott, por su parte, escribió en Twitter que “los floridanos se cuidan unos a otros. Los floridanos son fuertes. Los floridanos son inquebrantables. No hay nada de lo que nuestro estado no se pueda recuperar, porque no hay un estado que se ame, se preocupe, o se una como la Florida”.

El informe del Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) detalla que a las 1:00 p.m. el huracán se movía al norte noreste a 14 millas por hora. Se encontraba en la latitud 29.9 grados norte y la longitud 85.7 grados oeste.

A esta hora, Florida es impactado con fuertes vientos huracanados. Se espera que mientras avance tierra, la fortaleza de esos vientos aumenten.

Los vientos de tormenta del sistema se extienden a 175 millas del centro, mientras que los vientos huracanados alcanzan las 45 millas del centro, dijo el NHC.

El ciclón continúa en la categoría 4 de la escala Saffir-Simpson. Según la descripción que la da la agencia meteorológica a este tipo de huracán mayor, Michael provocará que “árboles y arbustos sean arrasados por el viento. Anuncios y letreros son arrancados o destruidos. Hay extensos daños en techos, puertas y ventanas. Se produce colapso total de techos y algunas paredes en muchas residencias pequeñas. Se producen, marejadas de entre 13 a 18 pies sobre lo normal. Los terrenos llanos de 10 pies o menos sobre el nivel del mar son inundados hasta seis millas tierra adentro. Las rutas de escape son interrumpidas por la subida de las aguas tres a cinco horas antes de la llegada del centro del huracán. Posiblemente, se requiera el desalojo masivo de las zonas costeras”.

“Michael es un extremadamente peligroso huracán categoría 4 en la escala Saffir-Simpson. Un fortalecimiento adicional se espera antes de hacer su entrada a tierra. Después de entrar, Michael se debilitaría mientras cruce el sureste de los Estados Unidos”, afirmaron los meteorólogos.

Los expertos del NHC auguran que el huracán se moverá rápidamente sobre Florida, Georgia, Carolina del Sur y Carolina del Norte, antes de regresar al océano Atlántico.

La proyección es que Michael impactará a Florida como un huracán mayor, luego se debilitaría sobre Georgia como un huracán categoría 2. Terminaría su recorrido sobre tierra este viernes en las Carolinas como una tormenta tropical.

Los potenciales peligros de Michael

El NHC advirtió que en estos momentos el noroeste de Florida está bajo una “situación de peligro mortal”.

Entre estos peligros que se prevén provocará Michael en el sureste de los Estados Unidos se destacan una marejada ciclónica de hasta 14 pies sobre el nivel del mar. El NHC ha recomendado a los residentes de las zonas costeras del noroeste de Florida que sigan las advertencias de desalojos que emita el gobierno, pues se auguran inundaciones costeras.

La agencia meteorológica también advirtió que los vientos con fuerza huracanada “se extenderán en el noroeste de Florida, el sureste de Alabama y el suroeste de Georgia”. Advirtieron que estas condiciones ponen en riesgo la vida de las personas.

“Michael producirá vientos potencialmente catastróficos en las zonas impactadas por su centro mientras semueve tierra adentro en el noroeste de Florida y todo el mundo en la zona bajo aviso de huracán debe estar preparado para estos vientos huracanados que ponen en riesgo la vida”, advirtió el NHC.

Se añadió que “fuertes lluvias pueden producir inundaciones catastróficas en el noroeste de Florida, Georgia y Carolina del Sur”.

Para la zona de impacto inicial, el noroeste de Florida y el sureste de Alabama, el NHC ha proyectado que se registren entre cuatro a ocho pulgadas de lluvias y hasta 12 pulgadas en zonas aisladas. Para Georgia y las Carolinas se espera hasta ocho pulgadas de precipitación.

“Algunos tornados son posibles a través del noroeste de Florida y el norte de la península hasta esta noche. Este riesgo se extendería a la parte sur y central de Georgia y el sur de Carolina del Sur”, se añadió.