NY: Ve falta de propuestas aumenta abstención en comicios

Efraín Velázquez

NUEVA YORK.- El presidente del Frente Político de la Diáspora Dominicana (FPDD), Efraín Velázquez, expresó preocupación por el cada vez más alto nivel de abstención de los electores en los comicios de la República Dominicana.

«En los últimos años hemos visto un crecimiento exponencial de la abstención de los ciudadanos, y ese fenómeno debe llamarnos a una profunda reflexión, pués este elemento puede tener varias aristas y variables. Sin lugar a dudas una de ellas es la falta de propuestas y perfiles capaces de conectarse con las demandas y necesidades de la sociedad dominicana y de la propia nación», declaró.

Agregó que «todo eso, sumado a un sistema de partidos políticos con deficiencias estructurales, apegados al clientelismo, pocos democráticos, donde predomina el patriarcado, y no la pluralidad del pensamiento y el debate de las ideas, debe ponernos en alerta».

«La clase política dominicana tiene que entender que la sociedad cambió, que se transformó, que vivimos en un mundo globalizado, abierto y que hoy existen en el país más de 40 universidades, que tenemos muchos medios e informaciones que hacen a los ciudadanos mucho más conocedores y exigentes de lo que realmente requieren. Y eso es bueno para el fortalecimiento de la democracia y las instituciones, pero parece indicar que la clase política, con raras excepciones, aún no ha dado el salto hacia ese nuevo modelo o paradigma», advirtió.

Añadió que «ahí puede encontrarse ese vacío, que trae como consecuencia la dejades o abstención de los ciudadanos para votar en los procesos electorales».

«Eso no es saludable para nuestra incipiente democracia. Tenemos la obligación de diseñar y ejecutar propuestas con aspecto integral que realmente contribuyan con el avance de la nación y la prosperidad colectiva del pueblo dominicano y, muy principalmente, que reduzca a la mínima expresión la ensanchada brecha socio económica existente en el país, pués no es suficiente hablar, por un lado, de un crecimiento de la economía de 2 y 3 puntos porcentuales mientras la desigualdad social y la falta de oportunidades siguen colocadas en cifras exponenciales, Así no estamos creando las oportunidades para nuestras presentes y futuras generaciones», indicó.

Dijo que «tenemos más de ocho millones de ciudadanos registrados para votar en el próximo certamen electoral de mayo, y quiero ver a nuestros ciudadanos votando masivamente, pero que lo hagan con consciencia, por quienes muestren mayores y mejores compromisos, con quienes representen mejor los intereses de nuestro país y del pueblo dominicano. Hagámoslo teniendo en cuenta que un voto no es una cifra numérica, sino una oportunidad para calificar a quienes quieren administrar el Estado dominicano y dirigir los destinos de la nación».

«Ese es el momento de exigir a nuestros candidatos que muestren sus pérfiles y sus propuestas y, por qué no? estar dispuestos a debatir sus ideas para así nosotros, como ciudadanos, poder tener mejor espacio de calificación de esos que quieren administrar el Estado dominicano y dirigir el destino de nuestro pueblo», abundó.

Señaló que «los dominicanos tenemos que exigir a todo aquel que aspire a un cargo público, sin importar el partido que lo postule ni mucho menos el rango, que presenten sus iniciativas y que se sometan a debate ante sus constituyentes».

«Los que se nieguen a hacerlo, simplemente, o no están preparados o no tienen las capacidades que demanda la sociedad dominicana y la nación, por ende, debemos descalificarlos y no votar por ellos. Eso va a permitir una verdadera profilaxis de la clase política y podría dar como resultado una mejoría considerable de la calidad de vida de nuestros ciudadanos y el avance de nuestro país», afirmó Velázquez en un documento.

Indicó que «en el proceso electoral de mayo próximo invito a todo el pueblo dominicano en capacidad de votar a que lo hagan masivamente, pués es un derecho cívico que tenemos, pero háganlo con consciencia, por quien represente mayor compromiso con nuestra nación y nuestro pueblo».

«A esos que aspiran, pregúntenles por sus propuestas y perfiles. Recuerden, ese voto es nuestra oportunidad para calificar y elegir a quienes mejor nos representen y defiendan nuestros sagrados intereses», concluyó.