NY: La Gran Parada Dominicana toma este domingo El Bronx

NUEVA YORK.- La fiesta de la cultura quisqueyana en el condado de la salsa ya está lista para recorrer con los ritmos de la tambora y los colores de la isla caribeña por la Avenida Grand Concourse -desde las calles 167 hasta la 176. Y es que la Gran Parada Dominicana en El Bronx promete nuevamente, este domingo 28 de julio, celebrar los aportes culturales de esta comunidad en la Gran Manzana.

Como explica Felipe Febles, fundador de esta iniciativa, luego de 35 ediciones frente este evento, se trata mucha más que una fiesta popular de carrozas y comparas. Esta parada ubicada en el calendario como una de las más populares del verano de la ciudad de Nueva York, es una forma de honrar la historia de la nación caribeña y la unidad de todos los migrantes que vinieron a este país a progresar.

“Es una expresión de agradecimiento y de unificación en donde son bienvenidas todas las culturas que también desfilan con nosotros. Esta parada le grita a este país que venimos a trabajar y a aportar”, dijo Febles a El Diario.

De acuerdo con los cálculos de los organizadores de esta actividad, en promedio, más de 16,000 personas participarán en el desfile de este año. Veintidós medios nacionales e internacionales darán cobertura en vivo a las caravanas y desfiles.

La estimación es que por lo menos 3 millones de personas disfrutarán de la energía de esta actividad, simultáneamente en las aceras de la amplia vía de El Bronx y en las redes sociales.

Este evento está considerado como una de las festividades culturales más grandes en honor a la República Dominicana en los Estados Unidos.

El Gran Desfile de El Bronx celebra la lucha de la isla por la independencia. Además se ha destacado poderosamente por resaltar la comida, la música, la bandera y la cultura.

Este año, la directora de Miss República Dominicana, Magali Febles, fue nombrada madrina de la Gran Parada Dominicana. El desfile contará con la participación de Miss República Dominicana 2024, Celinee Santos y el director artístico Cristopher Ventura. Además de centenares de figuras artísticas y políticas de la isla y líderes electos de Nueva York.

Más dominicanos en El Bronx

Esta celebración, en este condado, cobra cada año más fuerza, entre otras razones por razones demográficas. De acuerdo con los cruces censales oficiales, los dominicanos representan un tercio de la población total de El Bronx, lo que lo constituye como el grupo hispano más grande de este condado.

Aunque por décadas, el “hogar” de los quisqueyanos en la ciudad de Nueva York, han sido mayoritariamente vecindarios del Alto Manhattan, la tendencia es que los altos costos de la renta han desplazado a miles de familias a esta localidad vecina.

De hecho, este grupo caribeño, desde por lo menos el año 2010, viene reportando que ha tenido que ir abandonado sus apartamentos de renta en Washington Heights e Inwood, para buscar espacios de renta más baratos en el sur de El Bronx.

La población dominicana ha crecido constantemente durante la última década, con 701,188 quisqueyanos viviendo ahora en la ciudad de Nueva York, lo que representa el 8.3% de la población, superando a los puertorriqueños, de acuerdo con proyecciones del Censo 2020.

Específicamente en el Distrito 15 del Concejo Municipal, que incluye a los vecindarios de Fordham, Belmont, East Tremont, West Farms, Van Nest y Allerton, los dominicanos representan aproximadamente el 40% de la población.

Entre los cinco condados que conforman la Gran Manzana, El Bronx es cada vez más un centro de poder para los funcionarios electos de origen quisqueyano.

La asambleísta Yudelka Tapia del distrito 86, explica que los cambios demográficos en Nueva York son muy normales cada 10 años. También varían los desafíos para cada comunidad.

“Hace décadas, los dominicanos teníamos un gran problema, a pesar que éramos casi la mayoría en algunos distritos electorales, no habían docentes que entendieran nuestra cultura. Eso ya no pasa. Ahora, el reto es generar políticas más amplias de viviendas asequibles, porque nuestra clase trabajadora, no encuentra en dónde vivir”, acotó la legisladora nacida en Moca.