NY: Francisco Javier anuncia precandidatura presidencia RD

NUEVA YORK.- El exministro de Turismo de la República Dominicana, Francisco Javier García, anunció aquí su precandidatura a la presidencia de ese país caribeño.

Lo hizo durante una rueda de prensa en la que aseguró que «seré el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en las elecciones de 2028 y seré el próximo presidente de la República Dominicana».

Dijo que «no necesito el bautizo del expresidente Danilo Medina ni el padrinazgo de nadie para postularme y ganar la nominación del PLD».

En ese sentido, aclaró que “Medina, como presidente del PLD, debe mantenerse equidistante respecto a cualquier aspirante”.

“Creo que el presidente Medina quiere que un candidato del PLD sea el que gobierne en la República Dominicana, y ese candidato voy a ser yo”, subrayó.

Indicó que “hasta hoy, el único aspirante en el PLD soy yo. Nadie me ha dicho que va a aspirar, pero si alguien quiere hacerlo, bienvenido al ruedo, no tengo ningún problema con eso”.

“A mí no me gusta derrotar a los peledeístas, a mí me gusta derrotar a los contrarios, pero el candidato del PLD seré yo”, aseguró.

SIN MANCHA POR CORRUPCION

Advirtió que “en mi paso por la administración pública no ha habido una sola denuncia de que una hoja de papel o lapicero se perdieran de una institución que yo dirigiera. Nadie, ningún partido político ni nadie puede decir eso. Asimismo, cuando me tocó dirigir la campaña electoral, no hubo una sola denuncia de uso de los recursos del Estado en campaña”.

“Mi paso por la administración fue transparente y diáfano. Y lo que hice desde ese punto de vista siendo funcionario, lo voy a llevar a la presidencia de la República siendo el presidente”, afirmó.

García habló también del «mal manejo» que ha dado el gobierno de Luis Abinader al problema de los haitianos indocumentados en la República Dominicana, relaciones exteriores, inseguridad, escándalos de corrupción gubernamental y de los aportes de los dominicanos en el exterior al desarrollo económico de su país, entre otros temas relevantes.

Dijo que «este es el primero de varios encuentros que encabezaremos con los dirigentes del PLD en Estados Unidos y otros países para que apoyen nuestra candidatura».

“Me siento muy satisfecho, porque aquí en Nueva York, por ejemplo, antes de venir, tenía prácticamente el apoyo de más del 90% de la dirigencia, y será así a nivel nacional”, declaró.

ASISTENTES

García estuvo acompañado de Luis Lithgow, presidente del PLD en Nueva York; Marcos Montilla, presidente de esa misma organización en Nueva Jersey; Arismendy González, presidente en El Bronx; Rafael Encarnación, presidente en Manhattan, y Tavarik Rodríguez, presidente en Brooklyn.

También, de los miembros del Comité Político, José Ramón Fadul, Luis Alberto Tejada, Robert de la Cruz, Alexis Lantigua y Mayobanex Escotto.

Del Comité Central participaron Emiliano Pérez Espinosa, Pedro Pablo Zorrilla, Ramón Rivas, Bienvenido Pérez, Juan Ferreira, Luis Enrique, Francisco Fernández, Frank Cortorreal, Miguel Suriel, Luis Padilla, María Padillla, Felix Francisco, Víctor Comprés y Luis Collado.

