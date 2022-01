NY: Dominicana presenta cargos contra ‘racistas’ la insultaron en tren

Elizabeth Edelkind

NUEVA YORK.- La dominicana Elizabeth Edelkind y su esposo presentaron cargos contra una pareja que los agredió racialmente en un tren de la empresa Long Island Rail Road (LIRR) que salía de Penn Station.

La agresión ocurrió la noche del lunes 10 de enero mientras Edelkind, su esposo y su hijo de 10 años acudían a un juego de baloncesto de los Knicks de Nueva York. La familia buscaba asientos en el tren cuando fue acosada verbalmente con insultos raciales por la pareja de blancos, que además le arrojó cerveza.

Un video grabado por un celular, difundido por NBC News y que se volvió viral en redes sociales muestra a un hombre gritando a Edelkind «voy a ser arrestado esta noche. No me mires. Estos extranjeros se están apoderando de mi país. Inmigrantes, regresen a su país, no pagan impuestos, no pertenecen aquí, no tienen derechos en este país, extranjeros».

Edelkind, quien es ciudadana estadounidense desde hace más de 20 años, dijo que está consciente de que el proceso judicial será agotador, pero quiere enviar un mensaje de paz a las personas que piensan como sus agresores y a sus posibles futuras víctimas.

«Ya no quiero que la gente actúe en contra de los inmigrantes porque, a menos que seas de ascendencia nativa americana, todos somos inmigrantes», expresó la dominicana, quien lamentó que esos hechos discriminatorios sigan ocurriendo en Estados Unidos.

Declaró que «no hay ninguna razón por la que puedas tratar a alguien sin dignidad o respeto en función de su tono de piel o su acento al hablar».

La pareja que la insultó trabajaba en Empire Toyota de Huntington y fue despedida a raíz del incidente.

jt/am