NY: Dictan perpetua a dominicano mató a empresario por encargo

Anthony Abreu

NUEVA YORK.- A cadena perpetua fue sentenciado un narcotraficante y sicario dominicano que asesinó a un empresario chino en abril de 2019.

Anthony Abreu ultimó a balazos a Xin (Chris) Gu por encargo del socio de la víctima, el desarrollador urbano Qing Ming Yu (Allen), también condenado a perpetua en mayo de este año.

El crimen ocurrió la madrugada del 12 de febrero del año arriba indicado, frente al bar Grand Slam KTV, en el sector Flushing, de Queens.

Mientras escuchaba la sentencia, Abreu clamaba repetidas veces que era inocente. “Soy inocente. No maté a nadie”, decía.

“Sí, vendí marihuana, pero vender marihuana no me convierte en un asesino, no me convierte en una persona despiadada”, expresaba.

Insistió en que nunca le había visto la cara a Gu antes. “Nunca estuve allí, nunca maté a ese hombre, nunca maté a nadie. Soy un hombre inocente condenado a cadena perpetua hoy”, declaró.

La fiscalía dijo que Qing Ming dispuso la muerte de Gu, quien trabajó para él en una empresa constructora, después de que este comenzó su propio negocio y le quitó varios clientes.

Por el crimen, Abreu recibió un reloj valorado en más de 100,000 dólares.