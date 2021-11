NUEVA YORK: Policías desafían mandato de vacunación COVID

NUEVA YORK.- El mandato de vacunación de la ciudad de Nueva York para los trabajadores municipales entró en vigor, y sólo 34 agentes de policía lo han rechazado, muy lejos de los 10 mil amenazados por el sindicato de la policía de Nueva York.

En virtud del mandato anunciado por el alcalde Bill de Blasio, todos los empleados municipales de la ciudad -incluidos los policías, bomberos y otros funcionarios- deben vacunarse contra el virus covid o ser puestos en licencia sin sueldo.

Cientos de trabajadores de la ciudad protestaron por el mandato, y el mayor sindicato del Departamento de Policía de Nueva York, la Asociación Benévola de la Policía, afirmó que sacaría a miles de policías de las calles.

“En la mañana del jueves”, advirtió la PBA la semana pasada, “había aproximadamente 10 mil miembros uniformados de la policía de Nueva York sin vacunar -lo que equivale a la dotación de decenas de comisarías- que no podrán presentarse a trabajar el lunes 1 de noviembre, a menos que hayan solicitado una exención religiosa o médica”.

El presidente del sindicato, Patrick Lynch, arremetió especialmente contra el comisario de policía Dermot Shea por seguir el plan.

“El comisario Shea y su equipo deberían haberle dicho al alcalde que este mandato y su plazo arbitrario del viernes iban a sumir las operaciones de la policía de Nueva York en el caos”, dijo Lynch el jueves.

El lunes, sin embargo, ese caos no se materializó. Menos de tres docenas de agentes de la policía de Nueva York fueron puestos en licencia no remunerada, y el departamento no informó de ninguna interrupción del servicio.

Mientras tanto, las tasas de vacunación se dispararon. Desde el 20 de octubre, cuando se anunció el mandato, la proporción de empleados de la policía de Nueva York que habían recibido al menos una vacuna aumentó del 70% al 84%, según la CNN. En el Departamento de Bomberos de Nueva York, esa cifra aumentó del 58% al 77%, y en el Departamento de Sanidad saltó del 62% al 83%.

of-am