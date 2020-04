Nueva York mantendrá las medidas de contención hasta el 15 de mayo

Ritmo de contagio

Según Cuomo, el ritmo de contagio en el estado de Nueva York se ha situado en 0,9 contagios por persona, lo que significa que de cada diez personas, una no contagia a nadie; un índice todavía muy alejado del 0,3 logrado por las autoriaddes Chinas en Wuhan, según Cuomo, que lo considera insuficiente para retomar la actividad social, económica y educativa en el estado.

‘Hemos controlado a la bestia, hemos reducido el ritmo de contagio’ dijo Cuomo antes de aclarar que no se puede retomar la actividad porque si no el ritmo de infección volvería a crecer y advirtió de que el estado no tiene capacidad de medir el ritmo de expansión porque únicamente hace análisis a personas que tienen síntomas y han estado en contacto con enfermos.

Esta mañana, el alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio aseguró, por su parte, que los datos de nuevas hospitalizaciones, de personas en cuidados intensivos y el porcentaje de pruebas positivas, -tres indicadores en los que las autoridades se fijan especialmente para ver la evolución del COVID-19-, empeoraron de forma generalizada por primera vez desde que comenzaron a ofrecerse hace unos días.

Estas informaciones confirmadas, que se publican con 48 horas de retraso, hicieron del 14 de abril un día ‘difícil’ que muestra que la salida de la crisis va a ser lenta, según dijo el alcalde, Bill de Blasio.