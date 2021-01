NUEVA YORK: Cuomo no se pondrá la vacuna hasta que llegue a las minorías

Andrew Cuomo

NUEVA YORK.- El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, aseguró este domingo que no se pondrá la vacuna de coronavirus hasta que los miembros de las comunidades minoritarias en su mismo grupo de edad tengan acceso a ella para asegurar que se distribuye de forma igualitaria.

«Estoy comprometido con la justicia social y racial en la distribución de esta vacuna», dijo Cuomo en un videomensaje emitido este domingo durante una misa en la Iglesia Baptista Abisinio de Harlem. «La raza o los ingresos no determinarán quién vive o quién muere. Y lo digo en serio», insistió.

«Me muevo mucho y entro en contacto con mucha gente y me sentiría mucho más seguro si me vacunara, pero no me voy a poner la vacuna hasta que esté disponible para las personas de mi grupo en comunidades negras, hispanas y pobres de Nueva York», agregó.

En su discurso, el gobernador subrayó que la covid-19 ha «expuesto muchas injusticias existentes en nuestra sociedad» como las «disparidades relacionadas con la salud y cuántas comunidades no tienen acceso justo a sanidad», a la vez que recordó que el coronavirus ha matado al doble de ciudadanos negros en EE.UU. que blancos, y a 1,5 veces más de hispanos.

Explicó asimismo que las pruebas de coronavirus estaban más disponibles en comunidades blancas y ricas pese a que la tasa de infección era más alta en zonas negras, hispanas y pobres.

Por ello, el estado ha formado un grupo especial para asegurar que no pasa eso mismo con la vacuna, y ha anunciado unidades móviles que se desplazarán hasta los complejos de viviendas públicas, iglesias y centros comunitarios por todo Nueva York.

«Hasta que la vacuna no esté disponible en el sur del Bronx, el este de Buffalo, y Wyandanch, y el sur de Jamaica, y Edgerton y el este de Utica, nuestros desiertos de atención sanitaria, nuestro trabajo no está terminado», dijo Cuomo, que también instó a los ciudadanos a que acudan a vacunarse.

«Yo cumpliré con mi parte, pero ustedes tienen que cumplir con la suya», agregó.

