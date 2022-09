NUEVA YORK: Celebrarán tercera versión de “Quisqueya es Moda”,

Leonel Lirio, Evangelina Reyes Fermín y Máximo Mejía.

NUEVA YORK (Por José Zabala) .- Será celebrada aquí la tercera versión del tradicional evento “Quisqueya es Moda”, el cual en esta oportunidad estará dedicado al diseñador dominicano Leonel Lirio y al emprendedor empresario Máximo Mejía, fundador de encaje “La Rosario”.

La diseñadora Evangelina Reyes Fermín, su organizadora, dijo que las actividades del mismo se llevarán a cabo del 7 al 11 de septiembre y que el gran desfile será el sábado 10 en Our Lady of Lourdes School, ubicada en el 468 west 143 street, New York NY, 10031.

El objetivo de Quisqueya es Moda es apoyar y promover en el exterior el trabajo de los diseñadores, artistas plásticos y artesanos dominicanos de la industria de la moda.

“Esta organización busca darle la mano a todos esos artesanos, artistas plásticos y diseñadores de moda dominicanos que no tienen voz o fuerza para dar a conocer su trabajo. Sepan que no están solos y que nosotros estaremos aquí para ayudar”, enfatizó Reyes Fermín.

Durante una semana habrá conferencias culturales, talleres de arte plástica y un gran desfile con la participación de diseñadores de renombre y un gran cierre con la diseñadora Giannina Azar.

Dijo que se ha decidido exaltar a Leonel Lirio y a Máximo Mejía “por su gran trayectoria y su importancia en el mundo de la moda”.

sp-am