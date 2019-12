NUEVA YORK: 5 apuñalados en casa de rabino en Hanukkah

Ramos de flores fueron dejados en la puerta de la casa de un rabino en Monsey, Nueva York, el domingo 29 de diciembre de 2019, tras un ataque con cuchillo en la residencia el sábado por la noche, que dejó cinco heridos. AP/Julius Constantine Motal.

NUEVA YORK.- Un hombre que empuñaba un cuchillo irrumpió en la casa de un rabino y apuñaló a cinco personas mientras celebraban Hanukkah en una comunidad judía ortodoxa al norte de la ciudad de Nueva York, una emboscada que el gobernador dijo que fue un acto de terrorismo doméstico impulsado por la intolerancia y un “cáncer” del crecimiento del odio en Estados Unidos.

La policía arrestó a un sospechoso en Manhattan pocas horas después del ataque del sábado por la noche en Monsey. Grafton E. Thomas, de 37 años, tenía sangre en toda la ropa y olía a lejía, según los fiscales. Fue procesado el domingo por la mañana y se declaró inocente. La fianza se fijó en $ 5 millones.

El jefe de policía de Ramapo, Brad Weidel, dijo anteriormente que Thomas es acusado de cinco cargos de intento de asesinato y un cargo de robo.

Los antecedentes criminales del sospechoso de 37 años incluyen un arresto por agredir a un caballo de la policía, según un funcionario informado sobre la investigación. Un abogado que representa a Thomas en la lectura de cargos dijo que no tenía condenas.

El FBI está buscando una orden para obtener sus cuentas en línea y estaba buscando evidencia digital, dijo el funcionario. También están investigando si tiene antecedentes de enfermedad mental.

El funcionario no estaba autorizado para discutir el asunto públicamente y habló con The Associated Press bajo condición de anonimato.

Los apuñalamientos en la séptima noche de Hanukkah dejaron a una persona gravemente herida, dijo el gobernador Andrew Cuomo. El hijo del rabino también resultó herido, apuntó. Las autoridades no han proporcionado un motivo.

El ataque fue el más reciente de una serie de actos de violencia contra judíos en la región, incluida una masacre del 10 de diciembre en una tienda de comestibles kosher en Nueva Jersey. El mes pasado en Monsey, un hombre fue apuñalado mientras caminaba hacia una sinagoga.

Cuomo dijo que el salvajismo del sábado fue el décimotercer ataque antisemita en Nueva York desde el 8 de diciembre y endémico de “un cáncer estadounidense en el cuerpo político”.

“Esta es violencia provocada por el odio, es violencia masiva y considero que es un acto de terrorismo doméstico”, dijo Cuomo. “Digámoslo como es”.

Weidel dijo que no estaba claro por qué la casa del rabino fue atacada o si una ideología específica motivó al sospechoso. Según el funcionario informado sobre la investigación, las autoridades no creen que Thomas esté conectado a incidentes antisemitas recientes en la ciudad de Nueva York.

Los apuñalamientos ocurrieron alrededor de las 10 p.m. del sábado en la casa del rabino Jaim Rottenberg, ubicado al lado de su sinagoga Congregación Netzach Yisroel. La gran casa en Forshay Road permaneció acordonada con cinta amarilla en la escena del crimen el domingo.

“El tipo entró empuñando un cuchillo grande, una espada, un machete. No sé qué era”, dijo Josef Gluck, quien golpeó al asaltante con una mesa de café durante el ataque.

“Lo sacó de su funda, (y) comenzó a moverlo de un lado a otro”, dijo Gluck.

El rabino Motti Seligson, director de medios del movimiento Jabad Lubavitch, indicó que los testigos le dijeron que la gente huyó de la casa y fue a la sinagoga donde se encerraron. El rabino Rottenberg dirigió el servicio en la sinagoga más tarde, señaló.

Weidel dijo que un testigo vio al sospechoso huir en un automóvil y alertó a la policía sobre el número de placa. La policía ingresó esa información en una base de datos y usó tecnología de lector de placas para rastrear el vehículo hasta Manhattan, donde Thomas fue arrestado.

“Fue crítico para el caso”, dijo Weidel.

Thomas jugó al fútbol durante dos temporadas en la Universidad William Paterson en Nueva Jersey. Vive con su madre en Greenwood Lake, Nueva York, a unas 20 millas de Monsey, dijo un fiscal. Nadie respondió a un número de teléfono que figuraba en su dirección y el buzón de correo de voz estaba lleno.

Monsey, cerca de la línea estatal de Nueva Jersey, a unas 35 millas (56 kilómetros) al norte de la ciudad de Nueva York, es una de varias comunidades del Valle de Hudson que ha visto una afluencia de judíos jasídicos en los últimos años.

El ataque y la reciente ola de violencia antisemita en la región atrajeron la condena de varios funcionarios.

“Israel condena inequívocamente las recientes expresiones de antisemitismo y el cruel ataque en medio de Hanukkah contra la casa del rabino en Monsey, Nueva York”, dijo el primer ministro Benjamin Netanyahu.

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo en Twitter que estaba “profundamente perturbada” por el apuñalamiento en Monsey y otros recientes ataques antisemitas recientes en el área de la ciudad de Nueva York.

“Debemos condenar y enfrentar el antisemitismo y todas las formas de intolerancia y odio donde sea y cuando sea que los veamos”, dijo Pelosi.

Las comunidades judías en el área metropolitana de la ciudad de Nueva York se han visto sacudidas luego de un tiroteo mortal el 10 de diciembre en un mercado kosher de Jersey City.

Seis personas, tres personas que habían estado dentro de la tienda, un oficial de policía y los dos asesinos, murieron en el enfrentamiento y el enfrentamiento que, según el fiscal general de Nueva Jersey, Gurbir Grewal, fue “alimentado” por el odio hacia los judíos y la policía.

El mes pasado, un hombre fue apuñalado mientras caminaba hacia una sinagoga en la misma ciudad donde se produjo el ataque del sábado por la noche; requirió cirugía. No está claro si el agresor ha sido arrestado.

Y la semana pasada en la ciudad de Nueva York, la policía recibió al menos seis informes, ocho desde el 13 de diciembre, de ataques posiblemente motivados por prejuicios antijudíos. El alcalde Bill de Blasio dijo el viernes que la presencia policial aumentaría en los vecindarios de Brooklyn donde viven grandes poblaciones judías.

“Estoy muy triste por esta comunidad abiertamente #ortodoxa # judía y los de toda la región”, tuiteó Evan Bernstein, director regional de la Liga Anti-Difamación de Nueva York y Nueva Jersey, quien fue a escena en Monsey. “¿Cuándo vendrá un descanso de este odio? ¿Cuándo podrá la comunidad relajarse nuevamente? #Hanukkah nunca será igual para muchos de los #Judíos impactados”.

