N. ORLEANS: Artista José Fermin Ceballos se presenta en Saint Louis Cathedral

NUEVA ORLEANS.- El artista José Fermin Ceballos presentó un concierto en Saint Louis Cathedral, en ocasión de la celebración de las festividades navideñas.

Fermín Ceballos se convierte en el primer dominicano de estas actividades que se llevan a cabo en esta época navideña montados por la organización French Quarter Festivals inc, con una serie de presentaciones artisticas llamadas Holiday in New Orleans.

El autor de los temas La Chica VIP de la Noche y No le pare explicó que estos conciertos son una tradición en la ciudad de New Orleans.

Agregó que “la comunidad se reúne a disfrutar de la música que allí se expone. Saint Louis Cathedral es un símbolo de la fe y la Cristiandad en el mundo, visitada por miles de personas de todo el mundo”.