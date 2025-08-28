Nombran a Andrea Difó directora de Promese/Cal

Andrea Cándida Difó Marte

SANTO DOMIONGO.- El presidente Luis Abinader designó a Andrea Cándida Difó Marte como directora provisional del Programa de Medicamentos Esenciales/Central de Apoyo Logístico (Promese/CAL) y destituyó a Juan Alberto Mustafá Michel como gerente general del Banco de Desarrollo y Exportaciones (Bandex).

A través del decreto 472-25, emitido el 21 de este mes, Difó Marte sustituirá a Alfonso Pérez León, quien la semana pasada fue nombrado director del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie).

Difó Marte se desempeñaba como subdirectora y asume como provisional, con todas las atribuciones y potestades que corresponde a ese cargo, indica el decreto.

En otro orden, el decreto presidencial contiene la destitución de Mustafá Michel, como gerente del Bandex, quien había sido designado en esa función mediante el decreto decreto 484-21.

El artículo 2 solo indica que deroga decreto 484-21, del 6 de agosto de 2021, sin mencionar a Mustafá Michel, quien se informó ya ocupa la función de vicepresidente ejecutivo del Banco de Reservas, desde el pasado martes.

El Bandex busca fomentar el desarrollo productivo y las exportaciones con financiamientos especializados, así como apoyo a pequeñas y medianas empresas.