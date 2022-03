NICARAGUA: Oposición llama a funcionarios “perder el miedo”

Daniel Ortega

Managua, 24 mar.- Más de 20 organizaciones opositoras desde dentro y fuera (en el exilio) de Nicaragua llamaron este jueves a los funcionarios del país a “perder el miedo” al Gobierno de Daniel Ortega, al que el diplomático nicaragüense Arturo McFields denunció de “dictadura” en la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Nos “hacemos eco de las palabras de McFields de no perder la esperanza, pero sí perder el miedo. Decir la verdad sobre lo que acontece al pueblo nicaragüense no es traición. ¡El régimen Ortega-Murillo no tiene futuro! ¡Los nicaragüenses patriotas que están en posición de abandonar a la dictadura lo deben hacer ya!”, resaltaron las organizaciones en un comunicado conjunto.

En la víspera, McFields aprovechó una sesión telemática del Consejo Permanente de la OEA para denunciar que “la gente de adentro y la gente de afuera está cansada, cansada de la dictadura y de sus acciones, y cada vez van a ser más los que digan basta”.

Según el diplomático, los funcionarios “son obligados por el régimen de Nicaragua a fingir, a llenar plazas y repetir consignas, porque si no lo hacen pierden su empleo”.

Esta mañana, Ortega, a través de un acuerdo presidencial, dejó sin efecto el nombramiento de McFields como embajador extraordinario y plenipotenciario de Nicaragua ante la OEA, y en su lugar nombró a Francisco Obadiah Campbell Hooker, quien también es el representante nicaragüense en Estados Unidos.

EXPULSA JEFE MISION CRUZ ROJA

El Gobierno de Nicaragua expulsó al jefe de misión del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en el país, Thomas Ess, sin que hasta ahora se conozcan las razones, informó este jueves un portavoz de la organización humanitaria.

“El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) confirma que recibió una carta en la que el Gobierno de Nicaragua notifica que decidió retirar el beneplácito a nuestro jefe de misión de Nicaragua. No conocemos las razones de esta decisión que nos tomó por sorpresa”, informó a Efe el portavoz.

Ess era el segundo jefe de misión del CICR en Nicaragua desde marzo de 2019, cuando la organización estableció una oficina en el país para dar seguimiento a los “presos políticos”.

La expulsión de Ess ocurrió menos de dos semanas después de que el mismo Gobierno nicaragüense otorgó al jefe regional del CICR, Jordi Raich, la orden “José de Marcoleta” en grado de “Gran Cruz”, el máximo reconocimiento que otorga Nicaragua a un extranjero, por su “colaboración respetuosa” y su “visión de acompañamiento a las prioridades del Gobierno”.

of-am