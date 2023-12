Nicaragua: Denuncian el arresto de seis sacerdotes católicos

MANAGUA.- Seis sacerdotes católicos, entre ellos un obispo y el vicario general de la Arquidiócesis de Managua, fueron detenidos en los últimos días en Nicaragua, como parte de una “intensificación de la persecución” policial contra la Iglesia, denunciaron esta semana autoridades religiosas y voceros de la oposición.

El obispo auxiliar de Managua, monseñor Silvio Báez, dijo el viernes que la víspera fueron arrestados el padre Pablo Villafranca, de la parroquia Nuestro Señor de Veracruz, en Nindirí, Masaya, y el sacerdote Héctor Treminio, tesorero de la Arquidiócesis de Managua y párroco de la iglesia Santo Cristo de Esquipulas, ambas al este de la capital.

El mismo jueves, según las autoridades religiosas, se conoció la detención de monseñor Carlos Avilés, vicario general de la Arquidiócesis de Managua, la más importante del país y que administra el cardenal Leopoldo Brenes, arzobispo capitalino.

“Me indigna el injusto secuestro de tres queridos sacerdotes de Managua de parte de la cruel dictadura sandinista”, escribió monseñor Báez en la red social X, antes Twitter.

QUE DIOS LOS PROTEJA

“Le pido a Dios que los proteja y sean liberados de inmediato”, añadió el obispo, exiliado desde 2019 por su posición crítica frente al gobierno del presidente Daniel Ortega.

También el jueves se denunció el arresto de Fernando Calero, párroco de la iglesia Nuestra Señora de Fátima de la localidad rural de Rancho Grande, del norteño departamento (provincia) de Matagalpa. La denuncia la hizo en su cuenta de X la abogada Martha Patricia Molina, especialista en temas religiosos y autora de la reciente investigación: “Nicaragua, ¿una iglesia perseguida?”.

La policía de Nicaragua no ha confirmado ni desmentido estas denuncias. La vicepresidenta y vocera oficial Rosario Murillo, esposa de Ortega, no respondió a una solicitud de información por parte de The Associated Press sobre el paradero de los sacerdotes.

