Ng Cortinas cree alza dólar no obedece razones coyunturales

Haivanjoe NG Cortiñas.

SANTO DOMINGO.- El economista Haivanjoe Ng Cortiñas consideró que la actual subida de la tasa del dólar en el mercado cambiario dominicano obedece a la incidencia de factores monetarios y fiscales y no a razones coyunturales, como las compras en mercados internacionales de la mercadería navideñas que suelen hacerse en entre agosto y septiembre de cada año.

El dirigente del partido Fuerza del Pueblo (FP) señaló que, en materia fiscal, el presupuesto complementario eleva el déficit fiscal de un 3.0 % a un 3.47 % del PIB y el gasto público en casi RD$70 mil millones en lo que resta del presente año, en momentos de contracción económica.

Esto, dijo, son señales que los agentes económicos la ponderan como una mayor a exposición a riesgos de tipo fiscal y a una pérdida de sostenibilidad fiscal, por lo que inclinan sus decisiones hacia una mayor demanda de dólares, ante el clima incierto que le depara a lo que resta al 2025.

CAIDA DE VALORES EN CIRCULACION

«En el ámbito monetario, la caída de los valores en circulación en lo que va de año, en alrededor de RD$150 mil millones, ha provocado que esos pesos estén buscando dólares en el mercado, ante tasas de interés locales que no le son atractivas a nivel de rentabilidad, lo que le adiciona presión al tipo de cambio», explicó.

Adermás dijo que en la liberalización de RD$81 mil millones del encaje legal, se incorpora la presión sobre la demanda del dólar estadounidense.

Ng Cortinas consideró que los agentes económicos saben que ahorrar e invertir en dólares fuera del territorio dominicano, atraído por la alta tasa de interés en los Estados Unidos en no menos de un 4.5% en productos financieros de casi nulos riesgos, junto a la tasa de interés real que se mueve entre lo negativo, lo neutro o muy bajo nivel de rendimiento, hace que haya más demanda de dólares.

