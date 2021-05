Negociaciones con Maduro: esperanza inútil

Tal parece que Juan Guaidó no acaba de entender qué significa el castrochavismo. No acaba de comprender que los gobiernos de esa tendencia pretenden el poder para retenerlo por tiempo indefinido, a como dé lugar…

El diálogo con los que ellos consideran enemigos «del proceso revolucionario en marcha», es solo para ganar tiempo; para seguir aparentando que son demócratas ante el mundo, pero no con el objetivo de ceder las riendas del Estado.



Debido a la falta de comprensión de esa realidad es que recientemente hizo un llamado a las verdaderas fuerzas democráticas para que se buscara un diálogo con la dictadura, ofreciendoles al régimen disminuir gradualmente las sanciones impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea, con las condiciones de que sean liberados los presos políticos y se preparara el ambiente para celebrar elecciones libres y transparentes y un proceso de justicia transicional.



A la propuesta, Maduro respondió con un tono burlón afirmando que ya hay diálogo entre el gobierno y la oposición. En su opinion «Guaidó anda desesperado por dialogar, porque se quedaron por fuera, sale hoy a decir que quiere diálogo, porque se quedó por fuera de todo, aislado y derrotado»



« Los que no querían diálogo ahora claman por diálogo, buscan a Maduro por diálogo, llaman al mundo para el diálogo. Al final teníamos la razón», dijo en referencia a la condicionada propuesta de Guaidó. Para Maduro los llamados a diálogos por parte de la oposición son una oportunidad para entretenerse, mientras de forma socarrona observa desde Miraflores cómo los que él considera enemigos irreconciliables pierden el tiempo de manera inútil.



Y es que los dialogantes enviados por el dictador a la supuesta mesa de negociacion, llevan en sus portafolios, un libreto invariable, que no satisfará nunca a sus interlocutores, lo que por lo tanto no aportará jamás una solución y llevará al tal diálogo a un estancamiento que al final lo explosiona y le pone fin sin conseguir, naturalmente, ningún propósito.



Como sabemos, en el pasado reciente, ya hace tres años, se llevaron a cabo una serie de diálogos entre el régimen y la oposición, en distintos escenarios, incluyendo uno en Santo Domingo, el cual como los demás, fue en realidadad una pérdida de tiempo y de recursos, donde fueron protagonistas, José Luis Rodríguez Zapatero, Leonel Fernandez y Martín Torrijos.



Mi opinión es que Maduro llegó para quedarse y el que no comprenda eso está fuera de orden; viviendo de quimeras, o quien sabe cuáles serán sus reales propósitos.



En fin, a esos dictadores solo lo desalojan la fuerza bruta o errores que ellos comenten, como fue el error de Daniel Ortega el dictador nicaragüense que creyéndose ganador en las elecciones donde perdió de Violeta Chamorro no tuvo la osadía de preparar un fraude para asegurar el «triunfo», y del otro pedante dictador suelo de Ecuador, Rafael Correa, quien también pensando que aseguraría el triunfo de su pupilo, Lenin Moreno, lo que fue cierto, luego fue sorprendido con el viraje inesperado de su ex camarada.



No obstante, luego de esos costosos errores, Daniel Ortega jamás se descuidó en ningún otro proceso electoral y ahí lo tienen, reinando indefinidamente en base a autoritarismo, represión y engaños… A los venezolanos y al mundo les aseguro, que Maduro no piensa caer en esos errores; por lo que los diálogos con ese dictador comunista son, una esperanza inútil.