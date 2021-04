Mujer mata a sus bebés de un mes poniendo desinfectante en el biberón

Danezja Kilpatrick

NUEVA YORK.- Una mujer asesinó a sus dos bebés de un mes de nacidos poniendo desinfectante en sus biberones y después bañándolas en agua hirviendo en el condado de Queens.

Danezja Kilpatrick, de 23 años, tenía dos hijas gemelas de seis semanas de edad: Dakota y Dallis Bentley. Cuando dio luz a las bebés. Las redes sociales se llenaron de mensajes de felicitaciones y, de hecho, la misma madre, publicó una foto con las niñas escribiendo: «Os amaré para siempre».

Desinfectante en el biberón y agua hirviente

No obstante, al cabo de un mes, todo dio un giro inesperado: Kilpatrick intentó matar a sus hijas poniendo desinfectante en sus biberones con la intención de envenenarlas. Al ver que iba pasando el rato y que no morían, llenó la bañera de agua hirviendo y las sumergió y fue en este momento cuando una de sus hijas murió. Después, cogió su cadáver, lo rodeó con una manta y una bolsa y la dejó escondida debajo del fregadero.

Le clava un cuchillo en la nuca

Como ni con el desinfectante ni con el agua hirviente consiguió matar a su otra hija, decidió clavarle un cuchillo en la nuca y fue así cómo murió. Cuando los agentes se presentaron en el lugar de los hechos y le preguntaron por qué lo había hecho, ella respondió que era porque «no quería a sus hijas y que no la dejaban dormir», según informa New York Post.

Quanteya, la hermana de la presunta asesina, al principio explicó que no veía capaz a la acusada de cometer tal atrocidad, pero más tarde cambió la versión de los hechos: el día del asesinato Kilpatrick tenía un comportamiento muy extraño: «Vi que alguna cosa no iba bien, estaba muy rara y tuve un mal presentimiento», explica Quanteya en New York Daily News.

La investigación continúa abierta y el caso se encuentra en manos de los juzgados. Danezja Kilpatrick ha confesado el crimen y se podría enfrentar a penas de prisión muy elevadas para ser la presunta autora del doble asesinato de sus hijas.

Síguenos en las redes twitter facebook instagram