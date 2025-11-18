MOPC trabajará este miércoles paso desnivel 27 con Tiradentes
SANTO DOMINGO.- El Ministerio de Obras Públicas llevará a cabo este miércoles, en horario de 10:00 de la noche a 5:00 de la mañana, una intervención en el paso a desnivel de la avenida 27 de Febrero con Tiradentes, orientada al mantenimiento y reforzamiento de la estructura.
En documento de prensa, dijo que con el propósito de reducir al mínimo cualquier impacto en las horas de mayor circulación, los trabajos han sido programados en horario nocturno y se desarrollarán de manera escalonada hasta su total culminación.
Obras Públicas exhortó a los conductores y a la ciudadanía en general a colaborar con esta jornada técnicas, cuyo propósito es fortalecer la seguridad y calidad del sistema vial de la República Dominicana.
