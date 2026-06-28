Ministro de Deportes gestionó retorno atletas de Venezuela

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SANTO DOMINGO.– El ministro de Deportes y Recreación, Kelvin Cruz, coordinó junto al presidente Luis Abinader el retorno al país de una delegación de atletas dominicanos de alto rendimiento y entrenadores que permanecía en Venezuela realizando una base de preparación con miras a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Tras confirmar que todos los integrantes de la delegación se encontraban en buen estado de salud, Cruz informó la situación al presidente Abinader, quien instruyó de inmediato a la vicepresidenta Raquel Peña para coordinar, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y del viceministro Opinio Díaz, las gestiones necesarias para garantizar su regreso seguro al país.

Como parte del operativo, un primer grupo de deportistas ya fue trasladado a la República Dominicana a bordo de la aeronave utilizada por el presidente para sus viajes oficiales. Para completar el retorno de toda la delegación se están empleando dos aeronaves tipo jet: el avión presidencial y otra facilitada por Frank Rainieri y el Grupo Puntacana.

La delegación incluye a los atletas Adrián José Figueroa, Brian Antonio Turbides Pepén, Edward Domingo Rojas, Erisandy Castillo, Henrry Omar Tapia Santana, Luis David Reinoso Soto, Luke Harrison Ramírez Dacay, Moisés Alexander Ortiz Valdez y Wilfredo Hernández Encarnación. También regresarán los entrenadores José Alexander Gutiérrez Sánchez y José Dante Arístides Mañón Torres, así como el estadístico Álvaro Ferrera Bravo. En tanto, el baloncestista Juan Miguel Suero retornará al país una vez concluya los trámites correspondientes.

Asimismo, será repatriada la delegación dominicana de lucha olímpica integrada por Jonathan Elysee Martínez, Starlin Roodhelly Laquerre Laureus, Yira Dinanyiri Hernández Torres, Yoelisa Contreras Encarnación, Luis Alfredo de León, Emelyn Quycelina Bautista Corcino, Elison Adames García, Yocleidy Ramírez Santana, Fabiana Díaz, María Marilín González de la Rosa, Jihmy Carlos Saraute Zapata, Eligio Guzmán Figueroa, Remigio Antonio Contreras Polanco y Lázaro Lazo Triguero.

Las autoridades destacaron que el operativo busca garantizar el regreso seguro de todos los integrantes de la delegación nacional, quienes realizaban su preparación con el objetivo de representar al país en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

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