Mi recorrido por el teatro hispano de Rhode Island

EL AUTOR es director teatral y ensayista cultural. Reside en Providence, Rhode Island

POR ELVYS RUIZ

En Rhode Island no se tiene registro de una actividad teatral continuada, así como la existencia de agrupaciones teatrales hispanas, antes del 1995, a menos que hayan sido presentaciones esporádicas de alguna obra teatral. De ahí que un primer acercamiento en la creación de un teatro en español, lo marcó el efímero proyecto teatral Repertorio de Teatro Latinoamericano que formamos ese mismo año.

Una nota de prensa publicada en el periódico La Semana de circulación en Rhode Island, el 2 de febrero de 1995 con el titulo Casa de Teatro celebrará 21 años de su fundación, reseña la intención del grupo que se gestaba.

Un segundo intento tendiente a la creación de un grupo teatral y escenificaciones de teatro en español lo fue One Way, La Factoría, una obra de teatro que escribí en 1995, la cual mostraba las peripecias de inmigrantes hispanos trabajando en las fábricas de Providence. Con la intención de llevar a escena esta obra se realizó una búsqueda de actores con o sin experiencia en el teatro para integrar un repertorio teatral, iniciativa que fue apoyada por la organización cultural Palenque, que dirigía el periodista dominicano Alonzo Rijo.

One Way, La Factoría, integró alrededor de 10 jóvenes y adultos a su alrededor que tenían grandes deseos de desarrollarse en el teatro. Con ellos se realizaron talleres por varios meses, pero el proyecto sucumbió ante la falta de espacios permanentes para ensayar.

El año 1996 marca otro intento de apuesta al teatro. Esta vez nos involucramos en la coproducción y asistencia de dirección de la obra teatral “Ramón Arepa” (monólogo de carnaval) escrita y dirigida por Frank Disla. Estos ensayos se realizaron en nuestro apartamento de Providence con el actor Danilo Solis y la obra se presentó el 23 y 24 de febrero de 1996 en el Centro Hostos para las Artes y la Cultura de Hostos Community College en la ciudad de Nueva York.

Un tercer intento es la creación del grupo de Teatro Trapiche y Danza Mamá Tingó el cual creamos en el verano de 1997 bajo el auspicio de la organización cultural dominicana Quisqueya en Acción con el cual representamos el poema Hay un País en el Mundo, del laureado poeta nacional dominicano Don Pedro Mir. Esta representación se realizó en el Hotel Marriott de la ciudad de Providence, durante el Banquete Anual de la organización. Su gran acogida hizo posible que el grupo viajara posteriormente a la Universidad Estatal de Nueva York, en New Paltz, New York. Un artículo publicado en el periódico Latino Prestige, en Providence, por el periodista dominicano Luis Peralta, el 31 de octubre de 1997 da cuenta de ello.

Más vista

El Montaje de Hay un País en el Mundo, la cual dirigimos, ha sido la obra teatral vista por mayor público en la historia del teatro hispano en Rhode Island, ya que se presentó ante más de 10,000 espectadores que se dieron cita al Templo de la Música del Parque Roger Williams de la ciudad de Providence, donde se celebraba el X Festival Dominicano. Este montaje contó con la asesoría histórica de Pedro Báez y el reparto artístico integrado por Ernesto Figueroa, Johanna Terrero, Jhomphy Ventura, Andrés Castro, Eva Peña, Jessica Pimentel, Dinka Carreras, Wendy García, Judith Cepeda, Ana Gutiérrez, Connie Pérez, Xiomara Paulino y Marcia Marte.

En marzo de 1997 dictamos una charla titulada El teatro llega más para hablar sobre la importancia del teatro en la comunidad. Este evento se llevó a cabo en el Centro Juanita Sánchez, de Providence, Rhode Island. El 3 de abril de ese mismo año, la periodista Tatiana Pina del prestigioso periódico The Providence Journal, publicó una entrevista que me hiciera durante la conferencia.

El 8 de agosto, publiqué un artículo titulado El teatro dominicano en la lucha por la independencia, en el periódico Presencia de Providence.

En febrero de 1998 promovimos la presentación de la obra costumbrista dominicana Ramón Arepa, del dramaturgo Frank Disla, interpretada por el reconocido dramaturgo y actor Reynaldo Disla, quien vino desde República Dominicana para participar de las escenificaciones que se llevaron a cabo en el Community College of Rhode Island y la escuela secundaria Classical High School, en la ciudad de Providence. Estas presentaciones durante mi primer año de gestión en la presidencia de Quisqueya en Acción y en el marco del mes de la patria dominicana.

En cuanto al teatro de calle, la primera obra teatral en español que se presentó fue el monólogo Donde están mis hijos, que escribí y dirigí en 1999 y que fuera excelentemente interpretada por Rosa De Castillo en el verano del 2000 para llevar conciencia sobre la alta criminalidad e inseguridad en las calles de Providence. Este monólogo se escenificó en las afueras del edificio Algonquin House, en la Broad Street, Providence y estuvo presente el jefe de policía de la ciudad.

Libro

Los días 23 y 24 de marzo de 2002 puse a circular el libro de teatro Café y Domino de mi autoría, bajo la editorial Abriendo Surcos, en Providence. La presentación del libro la escribió el profesor de sociología de la Universidad Brown, José Itzigsohn y un comentario hecho por la directora del teatro ECAS, Francis Parra. La actividad se realizó en el Community College of Rhode Island (CCRI), donde también se estrenó la obra teatral Café y Domino, la cual dirigí con la agrupación de Teatro Trapiche de Quisqueya en Acción. La obra se presentó en el marco del Segundo Mes Internacional de Teatro de ECAS. El reparto lo integraban Cesar Cuevas, Xiomara Rodríguez, Elvis Rosario y Manny Salas.

En marzo de 2001, dicté una charla titulada Federico García Lorca, sus obras y las corrientes del teatro popular latinoamericano en los años ochenta y sobre las influencias que tuvieron en el teatro dominicano. Esta charla se impartió en el Center for Hispanic Policy and Advocacy (CHISPA, por sus siglas en inglés) en Providence.

El 22 de marzo de 2001 la periodista del Providence Journal, Tatiana Pina publicó una entrevista que me hiciera, la cual títuló El teatro creció bajo ruido de pailas, un recuento sobre mi activismo en el teatro popular en República Dominicana y Rhode Island.

El 19 de marzo de 2002 la periodista del Providence Journal, Tatiana Pina publicó un artículo titulado La economía y el teatro local, sobre una entrevista que me hiciera después de haber visto escenificada mi obra de teatro Café y Domino que se presentó en el Community College of Rhode Island (CCRI), como parte del Mes Internacional de Teatro, donde también se puso a circular el libro, el cual contiene además de Café y Domino, las piezas Que mas quieren de mi y La pastilla.

15 y 16 de marzo de 2003 se escenificó la obra “Chicken Cordon Bleu” de Frank Disla, en el Public Safety Complex de la ciudad de Providence, la cual dirigimos. Actuaciones de Maria Cristina Betancur, Maritza Martell, Elvis Rosario.

Durante el invierno del 2004, hicimos intentos de escenificar la obra de teatro Encuentro entre dos mundos, de mi autoría con un reparto integrado por el Dr. Pablo Rodríguez y la actriz y directora de ECAS, Francis Parra, bajo una producción del Teatro La Filantrópica que creamos en el Instituto Duartiano de Rhode Island. El proyecto no fraguó.

El 6 de marzo de 2004 pusimos a circular mi libro Teatro latinoamericano de la Diáspora, en la biblioteca Republica Dominicana, en Providence, Rhode Island.

En 2004 publicamos en la revista Tiempo Social el artículo El teatro político dominicano, sus primeras manifestaciones.

El 10 de marzo de 2007 presentamos la conferencia titulada El Tema de la identidad en el teatro latinoamericano en el Providence City Hall, organizado por ECAS.

El 2 de noviembre de 2007, recibí reconocimiento de ECAS por mis aportes a esa agrupación, en el marco de la celebración de su X Aniversario.

Durante los días 5 y 6 de marzo de 2016, participamos en la lectura dramatizada de la obra Mujeres de Arena, dirigida por Saul Ramos Espola de Arte Latino New England (ALNE), la cual se escenificó en el Southside Cultural Center de Providence.

El 28 de junio de 2019 inauguramos el Centro de Artes Escénicas Freddy Ginebra Giudicelli y creamos el 1er Festival Internacional de Teatro Hispanoamericano de Rhode Island que se celebró del 6 al 29 de septiembre de ese mismo año. Se unieron a este esfuerzo el director de teatro Miguel Ángel Herrera Correa, de Camerino Absurdo y Maritza Martell y Saúl Ramos Espola, fundadores de Arte Latino New England (ALNE). Participaron los grupos Puerto Rican Institute for the Arts and Advocacy, Dalixdes, Teato Eco, Teatro Tribal, Festum Teatro, Camerino Absurdo y ALNE. Auspiciado por Etnias Global, LLC.

El 30 de marzo de 2019 presento charla-taller La creatividad en el teatro y fundamentos de la actuación, organizada por ALNE en La galería del pueblo, en la ciudad de Central Falls.

El 16 de noviembre de 2019 presentamos la obra teatral Me importa un camino, en el Centro de Artes Escénicas Freddy Ginebra, una adaptación que hicimos de la obra original La Madre Pasota de Darío Fo. Con la actuación de Marleny Luna y una interpretación especial de Maritza Martell.

El 30 de noviembre de 2019, publiqué el articulo Movimiento mesiánico en el Caribe y su impacto en el teatro y otras prácticas en el periódico dominicano Almomento.net.

13 de abril de 2020 publiqué el articulo Yago, yo no soy el que soy» versión dominicana de “Otelo” de Shakespeare en Almomento.net sobre la puesta en escena que hizo La Compañía Nacional de Teatro de la República Dominicana, bajo la dirección de Fausto Rojas.

Creamos el Instituto Superior de Artes Escénicas (ISAE) en 2020. Presentamos Marzo Teatral con ISAE del 6 al 27 de marzo.

2 de enero de 2021, publicamos el artículo El efecto distanciamiento en el Teatro de Brecht en el periódico Almomento.net

En febrero de 2021, creamos The Village Theatre que en lo adelante tendría su sala dedicada a Freddy Ginebra. Invitamos a John Velasco y Yessica Alvarado de Festum Teatro, con el apoyo de Ikarus Stage Arts, Holsteboro, Dinamarca para hacer una residencia artística en el nuevo Village Theatre.

Creamos el 1er Festival de Artistas en Escena por la Paz en marzo de 2024.

Hicimos la adaptación y dirección de La madre pasota de Dario Fo y Franca Rame, con Ana Lidia Abreu (RD) y Maritza Martell (PR) y el performance danzante de Leonardo Ruiz Torres. La escenificamos en The Village Theatre del 31 de mayo al 9 de junio de 2024.

Presentamos Fragmentos de Chicken cordon bleu, como homenaje a su autor Frank Disla, quien fue reconocido por The Village Theatre el 23 de noviembre de 2024. Actuaciones brillantes de Maritza Martell, María Cristina Betancur y Elvis Rosario.

Participe en la lectura dramática Los Martell y el Ruisenor bajo la Luna, dirigida por Miguel Ángel Herrera como homenaje a Frank Disla, el 23 de noviembre, en The Village Theatre.

