México vinculó a proceso a 116 involucrados en caso Ayotzinapa

CIUDAD DE MEXICO.- El gobierno de México tiene ya vinculadas a 116 personas a proceso judicial por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en 2014, informó hoy el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas.

El dato lo reveló en un vídeo que circula este sábado en redes sociales como parte de la difusión del trabajo realizado por la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa (Covaj) y de la Unidad Especial de Investigación y Litigación de la Fiscalía General de la República.

Allí expuso que del total de detenidos, 14 son elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), entre ellos, un excomandante del 27 Batallón de Infantería y uno del 41 Batallón, un capitán, un teniente y 10 soldados, más un individuo de la Secretaría de Marina (Semar).

A ellos se suma el ex procurador general de la República, Jesús Murillo Karam; el ex director antisecuestro de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido), Gualberto Ramírez Gutiérrez, y el ex ministerio público de esta misma corporación.

Dijo que han sido detenidos 32 integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos, 49 policías municipales: dos de Cocula, nueve de Huitzuco y 38 de Iguala; más cuatro federales y tres federales ministeriales, así como siete estatales.

Igualmente se encuentra en prisión el exsecretario de Seguridad Pública de Guerrero, Leonardo Octavio Vázquez Pérez; el expresidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, y la expresidenta del departamento de información financiera de ese municipio, María de los Ángeles Pineda Villa.

Encinas señaló que durante este proceso de judicialización, otras 77 personas involucradas, de 169 consignadas, han sido exoneradas por jueces.

Sobre el extitular de la Agencia de Investigación Criminal Tomás Zerón, prófugo en Israel, indicó que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha reiterado en diferentes ocasiones la solicitud de extradición por tortura y otros delitos.

Con estas acciones el compromiso del presidente López Obrador por combatir la impunidad se convierte en hechos. La judicialización y procesos abiertos al escrutinio público representan una nueva etapa en la justicia social de México», aseveró.

