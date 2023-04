MEXICO: Ven cárteles de la droga dominan venta fentanilo en EEUU

Ciudad de México, 8 abr.- Los cárteles de Sinaloa y Jalisco dominan la venta de fentanilo en sur de Estados Unidos, especialmente en Texas, apoyados en moderna tecnología en materia de redes sociales, señala hoy el diario mexicano La Jornada.

El periódico cita a autoridades y especialistas estadounidenses quienes lo aseguraron al diario The Dallas Morning News, en un seguimiento a los ataques del Departamento de Estado estadounidense a México y a China por supuesta producción y distribución ilegal de la droga, lo cual desmintieron ambos gobiernos.

China aseguró que el comercio y consumo de fentanilo era un asunto generado en Estados Unidos y emplazó a Washington a enfrentar su responsabilidad en el caso y no trasladarlo a segundos. Ahora ya no hablan solamente de China y México, sino de «otros países» que no mencionan por su nombre.

Dallas tiene algunas pandillas de distribuidores, pero también varios «trabajadores independientes» que están en Texas durante varios meses, dijo Eduardo Chávez, agente especial a cargo de la muy cuestionada agencia antidrogas (DEA) para esa ciudad, señala la versión de La Jornada.

«Los cárteles de Sinaloa y Jalisco se han convertido en geeks de alta tecnología, confiando en habilidades comerciales inteligentes, dispositivos de comunicación encriptados y redes sociales para reclutar a traficantes para vender sus drogas a través de la frontera y hacia el norte de Texas», detalla The Dallas Morning News en su publicación.

Sin embargo, en todo el reportaje el diario norteamericano no hace alguna mención a la responsabilidad del gobierno de Estados Unidos en el altísimo consumo de fentanilo y otras muchas drogas en ese país, y sin hacer nada para atacar sus causas, como ha denunciado México cuando los acusa de ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el suyo.

of-am