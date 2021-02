MEXICO: Un pueblo indígena rechaza vacunarse contra la COVID-19

MEXICO.- Bienvenidos a San Juan Cancuc… a no ser que quieran vacunar a sus habitantes contra la COVID-19.

Los 24.000 residentes en este municipio indígena de Chiapas, en el sur de México, han decidido excluirse de la campaña gubernamental para inmunizar a la población contra el coronavirus.

Como otros territorios mayas, toman sus propias decisiones en una Asamblea General y las autoridades civiles deben respetarlas. Dicen que la pandemia pasó de largo y quieren que las vacunas también lo hagan: «Aquí en el municipio de San Juan Cancuc la gente, todo está en calma, no hay pandemia, gracias a dios no hay pandemia, no hay ninguna persona que haya fallecido. Aquí en el pueblo todo está tranquilo.»

Los representantes de esta comunidad maya tseltal advirtieron por carta al Gobierno de su decisión y lo exoneran de cualquier responsabilidad. No es la primera vez que estas comunidades indígenas toman decisiones sanitarias contrarias a las adoptadas por el Ejecutivo.

Hace unos meses se propagó el rumor de que estaban contagiando de COVID-19 a la población mediante las fumigaciones contra el dengue y llegaron a atacar un hospital.

Se estima que hay algo menos de 8 millones de indígenas en México, que tiene 126 millones de habitantes. Desde que comenzó la pandemia, más de un 1,9 millones de personas han contraído la COVID-19, de la cuales han fallecido alrededor de 163.000.

of-am