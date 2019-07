MEXICO: Renuncia el secretario de Hacienda, Carlos Urzúa

MEXICO.- El secretario de Hacienda mexicano, Carlos Urzúa, renunció este martes a su cargo de manera inesperada.

En una dura carta publicada en su cuenta de Twitter, el ahora exfuncionario aseguró que no está de acuerdo con la forma como se tomaron algunas decisiones en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

También dijo que le resultó «inaceptable la imposición de funcionarios que no tienen conocimiento de la Hacienda Pública«.

«Discrepancias en materia económica hubo muchas», dice el documento. «Algunas de ellas porque en esta administración se han tomado decisiones de política pública sin el suficiente sustento».

«Estoy convencido de que toda política económica debe realizarse con base en evidencia, cuidando los diversos efectos que ésta pueda tener y libre de todo extremismo, sea éste de derecha o de izquierda. Sin embargo, durante mi gestión las convicciones anteriores no encontraron eco».

Urzúa es el cuarto colaborador del presidente que renuncia al gabinete. El pasado 21 de mayo quien fuera director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Germán Martínez, presentó su dimisión también mediante una carta pública.

Los argumentos para renunciar fueron los que «excesivos» recortes al presupuesto, y la injerencia de funcionarios de la Secretaría de Hacienda en la administración del Instituto.

Días después, el 26 de mayo, dimitió la secretaria de Medio Ambiente, Josefa González Blanco tras un escándalo por provocar el retraso de un vuelo comercial donde viajaría.

Y luego el 14 de junio presentó su renuncia Tonatiuh Guillén López como comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM)

Renuncia aceptada

Derechos de autor de la imagen AFP Image caption el presidente anunció el nombramiento de quien era subsecretario de Hacienda, Arturo Herrera Gutiérrez, como nuevo responsable de la cartera en sustitución de Carlos Urzúa.

A través de su cuenta de Facebook el presidente López Obrador dijo que aceptó la renuncia de Urzúa.

«No está conforme con las decisiones que estamos tomando, y nosotros tenemos el compromiso de cambiar la política económica que se ha venido imponiendo desde hace 36 años».

«A veces no se entiende que no podemos seguir con las mismas estrategias, no se puede poner vino nuevo en botellas viejas. No más simulación, no más de lo mismo».

En el mismo mensaje el presidente anunció el nombramiento de quien era subsecretario de Hacienda, Arturo Herrera Gutiérrez, como nuevo responsable de la cartera en sustitución de Carlos Urzúa.

Herrera es un viejo colaborador de AMLO, pues fue secretario de Finanzas en el tiempo que López Obrador fue jefe de Gobierno en el entonces Distrito Federal, hoy Ciudad de México (2000-2005).

En su mensaje en Facebook el presidente insistió en que la economía del país se encuentra estable, sin déficit y con la paridad cambiaria e inflación bajo control.

«Nos preocupa la renuncia»

La renuncia de Carlos Urzúa inquietó a algunos organismos empresariales.

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) aseguró que es preocupante «la denuncia sobre las notorias diferencias que ahora sabemos han existido al interior del Gobierno Federal«.

En un comunicado el organismo insiste en la incertidumbre que genera la revelación de Urzúa sobre la forma como se han tomado decisiones de política económica.

«Hacemos un llamado respetuoso pero firme al presidente para que la designación del nuevo titular de la Secretaría de Hacienda genere confianza que las finanzas públicas serán conducidas con responsabilidad y eficiencia», añade el documento.

of-am