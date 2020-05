MEXICO: Registran 257 fallecidos en 24 horas, en pico de COVID-19

CIUDAD DE MEXICO (Prensa Latina).- México registró en las últimas 24 horas 257 fallecidos por Covid-19 para un acumulado de dos mil 961, aunque puede aumentar mucho porque hay 245 decesos sin determinar si estaban infectados.

En la conferencia de prensa vespertina en el Palacio Nacional donde se rinde un informe diario del avance de la epidemia, el director de Epidemiología José Luis Alomía, dijo que también aumento en mil 982 casos el acumulado de confirmados que ahora es de 29 mil 616.

De estos, señaló, hay siete mil 802 activos, 653 más que ayer, los cuales son los que pueden contagiar. Expresó que la tasa de contagio es de 7,2 por ciento en las últimas 24 horas en consonancia con la cercanía del momento pico de la infección señalada para mañana día 8 en Ciudad de México y otros cinco estados.

En cuanto a los sospechosos aumentó también en mil 259 con un total de 18 mil 812 lo cual significa que los confirmados puede subir en esa cuantía si finalmente dan positivo a las pruebas.

El índice nacional sigue estando en los 6,1 contagiados por cada 100 mil habitantes, y de los 112 mil 211 estudiados, 68 mil 783 dieron negativos.

Respecto al uso de las 13 mil 688 camas reportadas este jueves por 652 hospitales están en uso seis mil 754 para un total del 33 por ciento, lo cual significa que a 24 horas del pico de contagio están ocupadas el 33 por ciento de las capacidades en nosocomios Covid-19.

De todas formas, aclararon que ese s el total de camas, lo que no significa que todas sean de terapia intensiva no que estén equipadas con ventiladores de respiración mecánica, pues l mayoría de los pacientes no están en estado crítico.

El subsecretario de Prevención de la Secretaría de Salud, Hugo López-Gatell, explicó que el pico de contagio y el consiguiente aplanamiento de la curva no significa necesariamente que la cantidad de infectados baje, sino que al llegar a su máximo se extiende en lugar de continuar la subida.