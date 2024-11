MEXICO: Niega haya planteado a Donald Trump cerrar la frontera

Claudia Sheinbaum.

Ciudad de México, 29 de noviembre .- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró ayer que “nunca” planteó cerrar la frontera en su llamada al mandatario electo de EE.UU., Donald Trump, quien el miércoles afirmó que el Gobierno mexicano le había garantizado esto.

“Cada quien tiene su manera de comunicar, pero yo les puedo asegurar, les doy la certeza, de que nunca, además seríamos incapaces, planteamos que íbamos a cerrar la frontera en el norte (de México), o en el sur de Estados Unidos, nunca ha sido nuestro planteamiento”, declaró la gobernante en su conferencia diaria.

Sheinbaum se refirió a las versiones contrastantes sobre su charla con Trump, quien afirmó en Truth Social que la presidenta “aceptó detener la migración a través de México y hacia EE.UU., efectivamente con el cierre de la frontera”, mientras que ella dijo en X que “reiteró que la postura de México no es cerrar fronteras”.

La presidenta recordó que Trump “plantea que el tema de la migración, en la frontera”, y “el fentanilo, son dos temas que le preocupan y ese era el argumento para poner los aranceles”.

“Lo que le planteé al presidente Trump es la estrategia de migración que viene desde hace meses, que se fortaleció desde, particularmente, enero de 2024, frente a un incremento de la migración que hubo, particularmente en los últimos meses de 2023, esta estrategia integral la estamos fortaleciendo”, comentó ahora Sheinbaum.

DESCARTA UNA «GUERRA DE ARANCELES»

La mandataria mexicana aseguró este jueves que “no habrá guerra de aranceles” con EE.UU. pese a que el presidente electo Trump anunció el lunes que una de sus primeras órdenes ejecutivas consistirá en imponer impuestos del 25 % a “todos los productos” de México y Canadá, hasta que se “detenga la invasión” de los migrantes ilegales y drogas, en particular de fentanilo.

“No va a haber potencial guerra arancelaria (…) Fue una conversación muy amable entre ambos, coincidimos en que va a haber muy buena relación”, sostuvo la gobernante en su conferencia matutina, un día después de hablar por teléfono con Trump sobre migración y narcotráfico.

Sus declaraciones contrastan con la carta que envió el martes al líder republicano en la que advirtió de que “a un arancel vendrá otro en respuesta” y en la que rechazó sus “amenazas”.

“Entonces no hablamos particularmente del tema de los aranceles, sino del tema que él planteó como los asuntos de interés, y que si no, él iba a poner aranceles, ya no se planteó de esa manera”, aseveró.

AVANCE EN LAS CONVERSACIONES BILATERALES

La dirigente reiteró que las caravanas migrantes ya no están llegando a la frontera con Estados Unidos, mientras el Gobierno mexicano tiene un plan que incluye empleos a quienes se queden en México, albergues, retornos voluntarios, y evitar que avancen desde el sur de México.

“Todo esto se lo planteé al presidente Trump y le dije: la caravana que puso en su publicación no va a llegar a la frontera norte porque tenemos una estrategia para atenderla en nuestro país, entonces él evidentemente reconoció este esfuerzo que se está haciendo”, sostuvo.

La gobernante mexicana añadió que Trump reconoció los esfuerzos del combate al narcotráfico de México, como la campaña que comenzó el expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) sobre que ‘El fentanilo mata’.

“Me planteó la crisis humanitaria de fentanilo que están viviendo en Estados Unidos, me preguntó si en México teníamos problema de consumo, le dije que realmente era muy poco, me preguntó por qué y le dije: las familias mexicanas nos cuidamos entre nosotros, somos muy unidos en nuestras familias y nos protegemos”, expresó.