México: Mensaje de optimismo de López Obrador al pueblo por Covid

Andrés Manuel López Obrador

MEXICO (Prensa Latina).- El presidente Andrés Manuel López Obrador envió un mensaje de optimismo al pueblo de México al asegurar que van bien y saldrán con éxito de la epidemia de Covid-19 y la crisis económica.

En un video filmado en su oficina en el Palacio Nacional, el mandatario dijo que puede demostrar que México está entre los países que mejores resultados presenta en el combate a esta pandemia, y llamó a seguir los consejos de los científicos.

“Mi recomendación como presidente de la República es que sigamos los consejos que nos están transmitiendo los especialistas y exaltó el papel que juega el subsecretario de Prevención de Salud, doctor Hugo López-Gatell, a quien calificó de científico muy responsable y honesto”, expresó.

Dijo que el empresario de TV Azteca Javier Alatorre se equivocó anoche cuando llamó a la gente a no hacerle caso a López-Gatell pero no lo censuró porque “fueron palabras no bien pensadas y tiene su derecho a opinar”. Pero el subsecretario es una autoridad científica y me siento muy bien representado por él, expresó.

Comentó que el período de confinamiento se alarga y eso conlleva a cumplir las medidas porque lo más sagrado y sublime es la vida de cada uno de nosotros. No obstante, el país comienza a recuperarse económicamente, aseguró.

“Ya tenemos un plan, estamos trabajando en el apoyo al 60 por ciento de los hogares empezando por los más pobres, luego la clase media baja y después la media y luego los demás porque la ayuda va a llegar a todos”, dijo.

Informó que desde el 10 de marzo al 10 de abril se otorgaron 46 mil millones de pesos (más de dos mil 500 millones de dólares) a ocho millones de adultos mayores y un millón de niños con discapacidad.

De mayo a junio serán dos mil 800 millones de dólares, en junio otra cantidad igual, y va a ir aumentando porque vamos a entregar tres millones de créditos a pequeñas empresas familiares y a quienes se buscan la vida como pueden en la calle.

También, dijo, se darán 11 millones de becas, se entregarán apoyos al campo con el programa Producción para el Bienestar, se incluirán 180 mil pescadores a partir de mayo y el dinero se enviará a cuentas en bancos para que no salgan a la calle. Ese mismo mes se inician cinco tramos del tren maya que implica la creación de 150 mil empleos, continuamos con las refinerías de crudo, la construcción del aeropuerto de Santa Lucia y se amplían los programas Sembrando Vidas, Jóvenes Construyendo el Futuro, y se inyectarán muchos recursos para activar la economía.

“Ya falta poco, no nos desanimemos. Estamos en tiempos de fraternidad, de demostrar que tenemos una República digna, humana solidaria y justa”, concluyó su mensaje a la nación.