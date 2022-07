MÉXICO: Intercedieron por Caro Quintero ante Enrique Peña Nieto

Rafael Caro Quintero

CIUDAD DE MÉXICO.- La directora de la Industria Jalisciense de Rehabilitación Social de México, Elizabeth Castro, ha informado de que el ex gobernador del estado mexicano de Jalisco Jorge Aristóteles Sandoval habría intercedido en 2013 a favor del narcotraficante Rafael Caro Quintero para lograr su puesta en libertad ante el expresidente del país Enrique Peña Nieto.

Caro Quintero, uno de los fundadores del Cártel de Guadalajara y actual líder del Cártel del Caborca, fue detenido a finales de la semana pasada en el municipio de Guachochi, en el estado de Chihuahua, después de que fuera puesto en libertad precisamente en agosto de 2013.

Según Castro, Caro Quintero había solicitado su liberación a Peña Nieto en una carta que le hizo llegar a través de Sandoval. Seis meses después, el narcotraficante salió de la cárcel de Puente Grande en la que se encontraba ingresado.

El entonces gobernador de Jalisco confirmó que había entregado la carta, según informaciones del diario ‘Milenio’. «Señor presidente de la República, Enrique Peña Nieto: Yo, Rafael Caro Quintero, llevo 28 años y no recuerdo cuántos días y meses privado de mi libertad por estos delitos, los cuales ya pagué. Le pido que me dé mí libertad», recogía la misiva. Varios ex altos cargos de la administración de Sandoval han confirmado la existencia de este documento.

El Gobierno de Estados Unidos, sin embargo, había emitido una solicitud para que fuera detenido por su supuesta implicación en el asesinato de un agente de la agencia antidrogas del Gobierno estadounidense (DEA).

La Justicia de Estados Unidos ofrecía una recompensa de cinco millones de dólares –unos 4,96 millones de euros– por un delito por el que aún le falta cumplir una sentencia en México.

cfl-am