MEXICO: Insiste López Obrador en disculpa de España con América

México, 12 oct.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, insistió hoy en que España debe disculparse con los pueblos originarios de América por la destrucción de sus culturas y daños durante la conquista y colonización del continente.

En su conferencia de prensa matutina en el Palacio Nacional, en respuesta a una pregunta sobre el retiro de la estatua de Cristóbal Colón en el Pase de la Reforma, el mandatario dijo que fue una coincidencia con la fecha del presunto descubrimiento de América en este día pero de 1492.

Explicó que estaba programado bajarla para darle mantenimiento, pero tampoco relacionó la acción con el anuncio de numerosas organizaciones sociales mexicanas de derribarla este 12 de octubre, como han hecho en otras naciones con los monumentos que evocan la colonización de América.

Tampoco dio detalles de qué tiempo durará el mantenimiento y menos la fecha en la cual sería recolocada la estatua del ‘descubridor’ en su pedestal.

Al teorizar sobre el descubrimiento, López Obrador opinó que es un proceso todavía en debate para determinar realmente si fue Cristóbal Colon el primero en llegar, o cuántas incursiones se dieron antes de su llegada a estas tierras.

Se refirió a que incluso persisten las discrepancias en la fecha misma del 12 de octubre.

Realmente, repitió, fue una coincidencia bajar la estatua de Colon con esta fecha aunque en México, recordó, no se conmemora el 12 de octubre como se hace en Madrid o Europa, y ojalá que en esta ceremonia España pida disculpas.

Es mejor que todos, con humildad, las ofrezcamos a los pueblos originarios e iniciemos una etapa nueva en las relaciones. Se malinterpretó mi planteamiento cuando dije que era necesario que España pidiera disculpas y ojalá lo vuelvan a reconsiderar para que el año que viene lo hagan.

No solamente pedir disculpas a los pueblos originarios, sino prometer que nunca jamás se podrán realizar esas acciones, decir en forma tajante no al colonialismo, no la negación de otras culturas, porque lo que se hizo fue negar las culturas y las civilizaciones que existían en América a las cuales tildaban de bárbaras y salvajes.

Fue el argumento injusto de la colonización y de las atrocidades cometidas, la mentira de que iban a civilizarnos para encubrir sus imposiciones, su dominación y concretar el saqueo, convertirnos en lacayos para como tales darles el oro y la plata que arrancaron de América para llevarlos a España, reflexionó el gobernante.

Por eso recomendó resaltar la grandeza cultural de México, que haya otra narrativa, que se desmienta esa historia oficial de salvajes la cual existe hasta en los libros de textos de algunos países colonizados.

of-am