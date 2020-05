México inicia camino incierto de vuelta a “nueva normalidad”

CIUDAD DE MÉXICO – Con poca certidumbre y en el pico más alto de contagios y defunciones por la pandemia del coronavirus arranca en México el proceso de tránsito hacia lo que el gobierno llama una “nueva normalidad”.

A partir de este lunes, podrán reiniciar actividades laborales, educativas y sociales 323 municipios denominados “de la Esperanza” porque no han presentado contagios en los últimos 28 días y no colindan con otros con casos positivos de COVID-19 ubicados en 14 estados del país.

De acuerdo con el presidente Andrés Manuel López Obrador de los cerca de 2.500 municipios, unos 1.500 tienen baja o nula transmisión del coronavirus; de tal modo que aquellos municipios con mayor número de habitantes y las grandes ciudades son los que presentan más contagios.

Sin embargo, aunque las autoridades federales autorizan la reapertura en los municipios referidos, serán los gobernadores de los estados quienes determinen si esto ocurre o no, informó el vocero del gobierno designado en la atención de la pandemia, Hugo López Gatell.

El subsecretario de Salud de México, Hugo López Gatell, es el vocero del gobierno sobre la pandemia.

El funcionario expresó que si gobierno locales deciden que no haya reapertura, “están ejerciendo sus facultades como autoridad sanitaria estatal; y si deciden que no, no hay ninguna contraposición o pleito o animosidad con el gobierno federal; simplemente el gobierno federal ha dicho pueden, ellos deciden si quieren o no hacerlo efectivo”.

Además, a partir de este este lunes la construcción, la minería y la producción de equipo de transporte son consideradas como actividades esenciales, por lo que una vez que cuenten con los protocolos sanitarios correspondientes podrán reanudar labores. Tienen de este 18 de mayo al 1 de junio próximo para prepararse.

El presidente López Obrador garantizó que la transición hacia la “nueva normalidad” será con cuidado y partiendo de la confianza de la sociedad.

Detalló que no habrá vigilancia estricta, las empresas sólo firmarán un compromiso y la verificación será aleatoria, deberán completar un cuestionario de aproximadamente 60 preguntas para determinar si cumplen con los requisitos tales como escalonamiento de horarios, transporte de empleados y sanitización de instalaciones, entre otros.

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, el 17 de mayo de 2020.

El mandatorio informó que habrá una oficina de atención a empresarios a cargo de las secretarias de Economía y de Salud para que soliciten la aprobación de las autoridades sanitarias y puedan reanudar sus labores. Explicó: “Hacen el compromiso de actuar de manera responsable, bajo protesta de decir verdad y se les va a ir dando el permiso, autorización, con protocolos. Es decir, no puede volverse a tener a todos los trabajadores, hay que cuidar los aforos. Hay que cuidar la entrada, la salida de los trabajadores, tienen que tomarse la temperatura. En fin, se tiene que cuidar a los trabajadores y se les va a dar la confianza”.

El gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco, dijo que la entidad, con una importante presencia de la industria automotriz, se prepara para la reactivación de la economía, buscando un equilibrio entre la salud y la reactivación de empleos

Advirtió que cada empresa que abra sus puertas tendrá que seguir los lineamientos establecidos y una revisión estricta de la Secretaria de Salud Estatal. Pidió a los trabajadores tener confianza en que se están tomando las medidas necesarias para un regreso seguro desde su casa hasta su lugar de trabajo.

En su reporte más reciente la Secretaria de Salud informó que las personas contagiadas con el nuevo coronavirus suman 49.219 y 5.177 fallecidas, 132 muertes ocurrieron en las últimas 24 horas.

