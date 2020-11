MEXICO: El exministro Salvador Cienfuegos regresa libre de cargos

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, aseguró en rueda de prensa que no hay condiciones ocultas tras la puesta en libertad de Cienfuegos.

«No hay nada a cambio. Nosotros no establecemos compromisos que afecten nuestros principios. Es algo que teníamos la obligación de hacer porque sentimos que no se había cuidado el procedimiento» , aseguró.

Al Gobierno mexicano no le gustó nada que Estados Unidos actuara contra el exministro sin previo aviso. De hecho, opinan que fue una muestra de la injerencia externa de la DEA en el país .