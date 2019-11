México cuestiona silencio de la OEA ante golpe de estado en Bolivia

Andrés Manuel López Obrador y Marcelo Ebrard Casaubón

CIUDAD DE MÉXICO.- El silencio de la Organización de Estados Americanos (OEA) por el Golpe de Estado fue cuestionado por el Gobierno de México, y reconoció su respeto a Evo Morales, por renunciar para evitar que escalara la violencia en su país, Bolivia.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, cedió la palabra a Marcelo Ebrard Casaubón, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), para realizar un pronunciamiento oficial sobre el Golpe de Estado en Bolivia y la renuncia del primer mandatario Evo Morales.

“Vamos a solicitar reunión urgente de la OEA porque a pesar de la gravedad frente al pronunciamiento militar, fue el silencio, y el primer y esencial artículo que fundó la OEA es la defensa de las libertades y la democracia… porque es una interrupción de la vida democrática de un país”, apuntó Ebrard.

“¿Cómo entonces se puede guardar silencio con acontecimientos de esta gravedad?”, cuestionó el Canciller en la conferencia matutina de este lunes en Palacio Nacional.

México, al igual que Colombia, exigirá lo que la Carta de la Organización señala entre los países miembros, por lo que solicitarán formalmente la reunión con carácter de urgente.

Respecto a la relación con Bolivia, el secretario manifestó que estarán al pendiente de la evolución de los hechos dentro del país sudamericano.

“Se entró en un terreno no previsto en la Constitución, México no vería con buenos ojos ningún tipo de gobierno que no emane de un proceso legítimo. México mantiene el reconocimiento del gobierno legítimamente electo, reconocer a otro gobierno contradice a nuestro principio de no intervención”, explicó.

“Estaremos muy atentos porque tenemos 10 mil connacionales que viven en Bolivia y la instrucción es actuar diligentemente para protegerles”, apuntó sobre los mexicanos que se encuentran en el país del cono sur del continente.

Ebrard justificó el ofrecimiento de asilo a Evo Morales que se hizo este domingo, así como de personal del Poder Ejecutivo y Legislativo de aquel país “la vamos a mantener contra viento y marea”.

El Canciller indicó que por razones de seguridad no se revelarán los nombres de los bolivianos que han solicitado asilo en la Embajada de México en Bolivia, o en la Residencia Oficial de la ciudad de La Paz.

De consolidarse un gobierno militar o no emanado de elecciones en Bolivia, tras lo ocurrido en ese país, “México no vería con buenos ojos y no aceptaría un gobierno de carácter militar, y yo creo que los países de América Latina tampoco”, remarcó Ebrard.