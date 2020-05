MEXICO: Cifra de muertos por Covid-19 podría ser el triple de las oficiales

MEXICO.- Una investigación periodística ha vuelto a poner en tela de juicio el conteo oficial de víctimas por coronavirus que elabora el gobierno mexicano.

El estudio, elaborado por ‘Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad’ (MCCI), señala que, entre el 18 de marzo y el 12 de mayo, se registraron 4.577 actas de defunción en la Ciudad de México donde, como causa de la muerte confirmada o probable, aparecen las palabras Covid-19, coronavirus o Sars Cov 2.

La cifra total está muy alejada de los 1.332 casos reconocidos por el gobierno capitalino hasta la fecha del estudio y vuelve a poner en evidencia la existencia de un subregistro que ya habían denunciado en el pasado otros medios internacionales.

Según explican los responsables de MCCI, para elaborar el informe accedieron a una base de datos de miles de registros correspondientes a siete juzgados de la capital mexicana.

Tras cotejar una muestra representativa de los mismos en la web del Registro Civil “validamos que el universo de fallecidos en ese periodo podría ser del triple de lo que se ha informado oficialmente”. De las 4.577 validadas, en 323 se confirma Covid-19 como causa del fallecimiento, en 3.209 se incluye esta enfermedad como “sospecha o probable causa de defunción”, mientras que alrededor de un millar dice “Covid, coronavirus o Sars Cov 2”.

El estudio arroja también datos reveladores sobre las características de las víctimas: más de la mitad tienen entre 50 y 70 años y el 45% padecía alguna enfermedad de riesgo como hipertensión, diabetes, obesidad, asma o complicaciones respiratorias.

El pasado 8 de mayo el diario The New York Times ya alertó sobre este posible subregistro de víctimas llegando a la misma conclusión que MCCI: las defunciones por coronavirus en la capital mexicana son el triple de las reconocidas por las autoridades. El diario neoyorkino explicaba que, en esa fecha, mientras el gobierno local reportaba 700 víctimas en toda la zona metropolitana: “Funcionarios de Ciudad de México han tabulado más de 2.500 muertes por el virus y enfermedades respiratorias graves que los médicos sospechan que están relacionados con la Covid-19, según muestran los datos revisados por el Times“.

Ese mismo día, Wall Street Journal publicó otro reportaje que ahondaba en la misma dirección “hay evidencia de que el número de muertos en México por la pandemia podría ser mucho mayor que el oficialmente registrado”, aunque su enfoque era diferente. Este diario señaló que, por cada caso confirmado y reconocido de muerte por Covid-19, podría haber muchas más sin explicar y que son catalogadas como “probable Covid-19” o “neumonía atípica”. Para ello revisaron 105 actas de defunción registradas a finales de abril y comprobaron que solo en cuatro de ellas “enumeraron a Covid-19 como la causa confirmada de muerte”, en 52 el médico agregó la siguiente línea: “probable Covid-19 o sospechoso Covid-19“, en otras 12 se señaló algún tipo de afección respiratoria grave “como neumonía atípica”.

INVESTIGACIONES

Molesto por la publicación de estas investigaciones periodísticas, López Obrador denunció en rueda de prensa lo que, a su juicio, es una campaña de desprestigio contra su gobierno: “sale esa nota en el New York Times y como en cadena comienzan a retuitearlo en México, todos los conservadores o su voceros, periodistas, políticos corruptos, intelectuales orgánicos, todos (…) pero no hay que alarmarse, esto es normal, la verdad es que está llevándose a cabo una transformación y están molestos los conservadores”. Alejado de las polémicas y del fango político con el que el presidente de México acostumbra a despejar las críticas, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell reconoció la posibilidad de este subregistro: “Se podrían tomar las muestras correspondientes aun después de la muerte, pero esto raramente ocurre y entonces tenemos personas que, muy desafortunadamente pierden la vida y han tenido las condiciones clínicas sugerentes de Covid, pero no quedan registradas como Covid porque no tienen una demostración por laboratorio”.

La Jefa de Gobierno de la capital, Claudia Sheinbaum, también reconoció la posibilidad de que haya defunciones por Covid-19 no registradas como tal en la capital “hay más decesos de los que reporta diario el Gobierno de México. Para saber si fue por el virus u otras razones, un comité científico es lo que debe establecerlo”. En esta ocasión no ha querido realizar comentarios al respecto del artículo publicado por MCCI, pero uno de sus portavoces aseguró que el asunto “sería revisado por la Comisión Científica”. Si las nuevas cifras desveladas se suman a los conteos oficiales, elevarían el total de víctimas mortales por coronavirus en México a 8.577.

of-am