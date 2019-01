Danilo Medina confiesa que se le olvidan promesas hace durante visitas sorpresa

SANTO DOMINGO.- El presidente Danilo Medina confesó que se le olvidan las cosas que promete en sus visitas sorpresas al interior, debido a “que tengo tantos problemas”.

Durante la entrega de varias obras, en el municipio de Monción, en Santiago Rodríguez, los comunitarios recordaron al Mandatario que en varias ocasiones les ha prometido la construcción de un acueducto.

“Cada vez que vengo a la zona, Joselito me habla del acueducto, pero cuando regreso a Santo Domingo, en honor a la verdad, se me olvida, porque yo tengo tantos problemas en la cabeza, que si no tengo a alguien que me lo recuerde, se me olvida”, expresó Medina ante una multitud que escuchó estupefacta.

Dijo que ha olvidado reclamarle al Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA) “qué es lo que ha pasado con ese acueducto. Pero hoy mi promesa es que yo me voy a poner al frente del Acueducto de Monción”.

Entre las obras inauguradas por el Mandatario figuran el Parque Municipal de Monción y las carreteras Navarrete – Esperanza, Monción – El Rubio, en Santiago Rodríguez, Los Quemados – Caciques – Monción, Guayacanes – Cruce de Mao y Mao – Esperanza.