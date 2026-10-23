Máxima prioridad en Haití a búsqueda soldados capturados

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SANTO DOMINGO.- El gobierno de Haití concedió «prioridad absoluta» al rescate de cuatro soldados salvadoreños capturados el 18 de octubre por pandillas armadas, según un comunicado oficial.

Las autoridades lideradas por el primer ministro Alix Didier Fils-Aimé reforzarán las actuales operaciones en busca de los militares, pertenecientes a la Fuerza de Represión de Bandas (FRG), auspiciada por la ONU, agrega la declaración.

«El Gobierno está totalmente movilizado y hará prevalecer su autoridad frente a los grupos armados con la máxima firmeza, para liberar a los soldados salvadoreños secuestrados», subraya la nota.

AMPLIO OPERATIVO EN LA LLANURA DEL CUL-DE-SAC

Por su parte, la Policía Nacional de Haití (PNH) describió en otra declaración las principales zonas de las presentes operaciones de búsqueda y rescate, «en las que murieron hasta ahora varios delincuentes».

Según la nota, ese cuerpo realiza junto a las Fuerzas Armadas y la FRG «un amplio operativo para restablecer el orden en la llamada Llanura del Cul-de-Sac, donde ocurrió el secuestro de los soldados salvadoreños».

Esta intervención fue desplegada en especial para eliminar los puestos militares de control de las pandillas y prevenir otros actos violentos, secuestros y abusos que sufre la población.

La movilización, reforzada con helicópteros, drones explosivos y vehículos blindados, abarca localidades afectadas por las bandas como Croix-des-Missions, Santo, Carrefour Marassa y Corridor Djo, donde las fuerzas castrenses causan múltiples bajas a esos grupos.

ULTIMÁTUM DE BUKELE

El comunicado sobre las medidas emergentes del ejecutivo para encontrar a los militares siguió a declaraciones del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, con un ultimátum que amenaza con ataques a los grupos criminales haitianos responsables.

Las autoridades carecen de información sobre los militares centroamericanos, aunque fue encontrado calcinado el vehículo en que viajaban cuando fue atacado por la pandilla armada «Chen Mechan» en la sureña Llanura del Cul-de-Sac, añadió el diario.

La última posición en que fueron avistados los cuatro soldados fue en la tarde del domingo en una tienda, y desde entonces las autoridades carecen de información sobre ellos, precisaron fuentes gubernamentales, citadas por el diario Le Nouvelliste.

Los efectivos salvadoreños fueron interceptados cuando se desplazaban a través de la citada zona, fronteriza con República Dominicana, sin autorización de la Policía ni de ninguna otra institución oficial.

Según informaciones sin verificar, apuntan a un desenlace fatal para los soldados salvadoreños, enviados a Haití junto a otras tropas internacionales por mandato de la ONU, para reforzar la lucha de la FRG contra las bandas y estabilizar al país.

Un informe del organismo mundial reveló que esos grupos criminales causaron 1,123 muertes y 440 heridos entre julio y principios de octubre, y continúan sus agresiones contra la población y las instituciones, pese a la resistencia de las tropas del gobierno.

jt-am