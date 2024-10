MASSACHUSETTS: Familia llora asesinato de una dominicana

Karina Moreno



BOSTON.- Una familia Dominicana llora la trágica muerte de Karina Moreno, quien fuese residente de Salem, Massachusetts, y fue encontrada muerta en su vivienda cerca de Atlanta, Georgia.

Moreno tenía 42 años, sus familiares en Salem y en República Dominicana aseguran que el domingo pasado recibieron la peor noticia de sus vidas.

“Fue una noticia que le rompe el corazón a uno o sea que uno nunca esperaba…. algo así”, dijo en llanto José Moreno padre de Karina.

“Con esto estamos devastados con esto hasta ahora no tenemos ningún tipo de información sólo esperando a ver lo que ellos ellos decidan”, dijo Milady Moreno, Madre de la mujer.

Familiares dicen que recibieron el duro golpe durante una inesperada visita.

“Nosotros nos enteramos el domingo cuando vino la policía a tocar a preguntar por mi hermano y él no estaba aquí residen en Santo Domingo entonces la policía dijo que a mi sobrina que la hermana de ella que había ha sucedido una muerte o sea que fue en Georgia lo sucedido”, dijo Adriano Moreno, tío de Karina.

Los padres de Moreno tuvieron que viajar de inmediato desde la República Dominicana a Salem, Massachusetts, y dijeron que la policía en Georgia arrestó y presentó en corte a la pareja sentimental de ella como autor del homicidio.

“Tenía su novio porque tampoco estaban casados ni nada… y ahí le trajo la muerte como digamos”, dijo el padre de Moreno.

Karina quería a los animales y a su familia. La recuerdan como una mujer ejemplar, amorosa siempre con una sonrisa en sus labios y totalmente disponible para guiar a su familia en todas las decisiones que tomaban.

«Cualquier cosa que yo no sé aquí cualquier cosa que pasara yo le pedí opinión y a ella siempre o sea porque ella era bastante inteligente fue una persona intachable no tuvo récord no tuvo nada siempre trabajado estudiada una persona bien estudiada y bien querida en la comunidad aquí hispana.», dijo su padre.

La familia Moreno está a la espera de la llegada de sus otros hijos que viajaron a Georgia para conocer los detalles de lo ocurrido.