Mas de 5 mil migrantes marchan desde Tapachula a frontera EEUU

CIUDAD DE MÉXICO, 31 oct (Prensa Latina) La marcha de unos cinco mil migrantes que salieron esta mañana en caravana desde Tapachula, Chiapas, en busca de avanzar hacia el norte y llegar a la frontera con Estados Unidos, se mantenía esta tarde.

Voceros de los marchistas cifraron inicialmente en seis mil a los migrantes, pero nuevos conteos los sitúan en cinco mil, mientras que la Policía los baja a cuatro mil aunque de todas maneras el movimiento es masivo.

La caravana está integrada en su mayoría por personas de Honduras, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Venezuela, Haití y otros países, quienes tomaron la carretera federal Tapachula-Arriaga para salir de la ciudad fronteriza con Guatemala.

SOLICITARON PERMISOS DE TRÁNSITO

Irineo Mújica, de la organización Pueblo Sin Fronteras, dijo que antes de partir enviaron un documento formal al titular del Instituto Nacional de Migración para que les otorgaran permisos de tránsito a los migrantes y no se vieran obligados a caminar, pero no respondió.

Ante esa situación decidieron emprender el viaje ya que en la frontera sur no hay empleo y los trámites de regularización ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados y el Instituto Nacional de Migración puede tardar de seis meses a un año.

El activista, que no es la primera vez que organiza estas marchas, añadió que muchos están en situación de calle, las rentas están muy caras, se han triplicado, la comida, los lugares donde se mantiene la comunidad migrante son de seis meses a un año, es imposible definitivamente tener a tantos.

Los testimonios de los migrantes corroboran la denuncia de que las rentas son muy caras y no las pueden solventar por eso se ha incorporado a la caravana, amén de que no han sido atendidos por Inmigración en su interés de irse para Estados Unidos y no quedarse en México.

ES CUSTODIADA POR PATRULLAS

La caravana, que es custodiada por patrullas estatales y federales para agilizar el tráfico vehicular, hace escala este mismo lunes en la comunidad de Álvaro Obregón, a unos 15 kilómetros de la ciudad, para continuar después hacia Huehuetán.

mgtlma