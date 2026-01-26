Más de 30 vuelos cancelados en AILA por tormenta en EE.UU

Pasajeros en el AILA en Santo Domingo.

SANTO DOMINGO. – Más de 30 vuelos con origen y destino a distintas ciudades de Estados Unidos fueron cancelados en el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA) debido a la fuerte tormenta de nieve que afecta el territorio norteamericano.

De acuerdo con un reporte de Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (AERODOM) correspondiente a los días 24, 25 y 26 de este mes, múltiples operaciones fueron suspendidas en rutas desde y hacia Nueva York, Boston, Newark y Miami, entre otros.

AEROOLINEAS AFETADAS

Entre las aerolíneas afectadas figuran JetBlue, Delta Airlines, United Airlines, Arajet, Frontier y American Airlines, cuyos vuelos fueron cancelados tanto en llegadas como en salidas desde la terminal de Las Américas.

La mayoría de las suspensiones corresponden a conexiones con los aeropuertos JFK y Newark, en Nueva York y Nueva Jersey, así como Boston, zonas severamente impactadas por la tormenta invernal.

El 24 de enero se reportaron las primeras cancelaciones, mientras que el 25 y 26 se produjo el mayor número de vuelos afectados.

SE ESPERA CONDICIONES CAMBIEN EN LAS PROXIMAS HORAS

La tormenta ha provocado intensas nevadas, acumulación de hielo en pistas y severas restricciones operativas en aeropuertos estadounidenses, obligando a las aerolíneas a suspender vuelos por razones de seguridad.

No obstante, se espera que a partir de las próximas horas comiencen a reanudarse de manera gradual las operaciones aéreas en el Aeropuerto Las Américas, en la medida en que mejoren las condiciones climáticas en Estados Unidos.

Aerodom recomendó a los pasajeros verificar directamente con sus aerolíneas el estatus de sus vuelos antes de trasladarse al aeropuerto.

an/am