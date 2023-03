Marcha Verde próximo domingo 26

EL AUTOR es empresario. Reside en Santo Domingo.

Marcha Verde en su papel ciudadano y en representación del Pueblo que ha marchado desde 2017 en pos del fin de la corrupción e impunidad en RD, ratifica su llamado a la Vigilia convocada para este Domingo próximo 26 de Marzo frente al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, donde se conocerán las medidas de coerción a los imputados del caso denominado “Calamar”.

Marcha Verde sigue vigilante ante el Sistema Judicial para:

Que los expedientes elaborados por el Ministerio Publico sean robustos y bien realizados sin artimañas como en el pasado reciente. Que nuestros Jueces sean independientes y sin amarres, íntegros, sabios, valientes, honestos para que a la hora de impartir Justicia respondan al País y a su conciencia sin temores. Que nuestros Jueces no se dejen arrastrar por personas que realizaron actos reñidos contra la ley a expensa de una solidaridad falsa.

Marcha Verde nunca ha albergado resentimientos ni venganzas; desde su creación ha estado vigilando el quehacer de nuestras Instituciones y sus funcionarios, y a pesar de eso, lo mal hecho continuó impunemente y sin escrúpulos hasta en tiempos de Pandemia como lo ha demostrado el caso “Calamar”. Caso Brutal y gigantesco, un entramado bestial de malas acciones contra todo el País.

No nos alegramos ante la encarcelación, privación de libertades y sufrimientos familiares, pero no se puede hacer con otros lo que ellos no desean hacer, y ellos persistieron en lo mal hecho.

Por eso y para eso está la Justicia, y hoy es su cita con ellos.

Ante la justicia tendrán que dar cuentas.

Marcha Verde no ha sido ni es oportunista, venimos desde el 2017 vigilando, advirtiendo y denunciando, por tanto:

Hoy también es nuestra cita.

Entendemos que el expediente “Calamar” es un expediente netamente jurídico penal, generado por las malas acciones de políticos,

NO es un expediente acusatorio generado e inventado para asignárselo o endilgársele a políticos con fines políticos.

En la hora decisiva, el que Marchó no puede recular a la intimidación; que todos sabíamos que vendría; no se puede ceder al vandalismo y al levantamiento del orden público con fines de seguir estorbando la Justicia.

Ratificamos nuestra presencia vigilante este Domingo 26 de Marzo frente al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.

jpm-am

