Maduro rechaza informe de Bachelet sobre Venezuela; la tilda de envidiosa

Nicolás Maduro y Michelle Bachelet

CARACAS.- El asediado presidente Nicolás Maduro rechazó el más reciente informe sobre Venezuela que entregó la alta comisionada para el Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, en el que denuncia una grave situación de derechos humanos en ese país.

Maduro dijo que en el reporte Bachelet “repite mentiras, mentiras, mentiras” sin pruebas y sin testimonios.

El lunes la alta comisionada presentó en Ginebra, Suiza, una actualización de su informe sobre el estado de los derechos humanos en Venezuela, y dijo que la situación en ese país “sigue afectando a millones de personas… y con claros impactos desestabilizadores en la región”.

Maduro dijo que la alta comisionada miente y que este reporte se debe a que ella tiene “envidia”.

“¿Por qué miente señora Michelle Bachelet sobre Venezuela?”, dijo Maduro. “Usted vino aquí y se le dijo toda la verdad, las cifras oficiales, ¿por qué sigue mintiendo?, ¿a qué responde usted?”.

“Yo evalúo mucho la conducta de Michelle Bachelet. ¿Qué tiene Michelle Bachelet contra la revolución bolivariana?. ¿Qué guarda ella contra nosotros? ¿Por qué su envidia? ¿Por qué su actitud negativa? Miente Michelle Bachelet, arrepiéntete Michelle Bachelet, basta de mentiras contra Venezuela”, dijo Maduro sobre el reporte de la expresidenta chilena.

En Ginebra, Bachelet dijo este lunes que “la situación económica y social” del país sigue deteriorándose rápidamente, y que los derechos económicos y sociales de millones de personas siguen restringiéndose.

“La economía atraviesa lo que podría ser el episodio hiperinflacionario más agudo que haya experimentado la región, afectando la capacidad de compra de alimentos básicos, medicamentos y otros bienes esenciales”, dijo la alta comisionada.

Bachelet también expresó su preocupación por las dificultades de acceder a los servicios de salud en ese país, en especial por parte de 400.000 personas que padecen enfermedades crónicas y que no tienen acceso a medicamentos y tratamientos.

La alta comisionada también dijo que su oficina está documentando casos de posibles ejecuciones extrajudiciales cometidas por parte de las Fuerzas de Acción Especiales de la Policía Nacional, FAES, y dijo que su oficina no ha recibido un reporte sobre la disolución de la FAES, recomendada por la comisionada, y prevenir casos de ejecuciones extrajudiciales.

“Mi oficina documentó casos de tortura y malos tratos, tanto físicos como psicológicos, de personas arbitrariamente privadas de su libertad, en particular de militares. Las condiciones de detención no cumplen con los estándares internacionales básicos y las personas detenidas no tienen acceso a atención médica adecuada”, expresó Bachelet.

Pero Maduro dijo que todo se trata de mentiras y envidia por parte de la alta comisionada y criticó el hecho de que no se ajustara a las cifras oficiales entregadas por el Gobierno.

Bachelet culminó su informe llamando nuevamente a que el Gobierno y la oposición den prioridad a la negociación que consideró como “la única manera para poder superar la actual situación”.