Maduro convocó para hoy una jornada movilización de milicia

Nicolás Maduro en un encuentro con autoridades de su Gobierno y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB)

Caracas .- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, convocó para este viernes una «gran jornada organizativa y de movilización de fuerzas» de la Milicia Nacional Bolivariana (MNB) en todo el país.

Dijo esperar que a la misma se sumen los 8,2 millones de ciudadanos que, aseguró, se incorporaron recientemente al «sistema defensivo nacional» ante las que llamó «amenazas» de Estados Unidos, que lleva a cabo un despliegue militar en aguas caribeñas cercanas a la nación suramericana.

En un encuentro con autoridades de su Gobierno y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), el mandatario dijo que también está convocada la que denominó «base poderosa» de 4,5 millones de milicianos «ya entrenados durante años», a los que se unirán los más de ocho millones que, sostuvo, se alistaron en la MNB.

«A todos los venezolanos y venezolanas, familias enteras que se alistaron en todas las comunidades del país, mañana viernes, 5 de septiembre, durante todo el día, van a ser convocados», informó Maduro.

sp-am