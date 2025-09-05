Maduro convocó para hoy una jornada movilización de milicia
Caracas .- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, convocó para este viernes una «gran jornada organizativa y de movilización de fuerzas» de la Milicia Nacional Bolivariana (MNB) en todo el país.
Dijo esperar que a la misma se sumen los 8,2 millones de ciudadanos que, aseguró, se incorporaron recientemente al «sistema defensivo nacional» ante las que llamó «amenazas» de Estados Unidos, que lleva a cabo un despliegue militar en aguas caribeñas cercanas a la nación suramericana.
En un encuentro con autoridades de su Gobierno y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), el mandatario dijo que también está convocada la que denominó «base poderosa» de 4,5 millones de milicianos «ya entrenados durante años», a los que se unirán los más de ocho millones que, sostuvo, se alistaron en la MNB.
«A todos los venezolanos y venezolanas, familias enteras que se alistaron en todas las comunidades del país, mañana viernes, 5 de septiembre, durante todo el día, van a ser convocados», informó Maduro.
sp-am
Preguntas: Si era una lancha cargada de drogas, por que mejor no la detuvieron y asi determinar con precisión el origen de las drogas y sus tripulantes?, Como es que los tripulantes asabiendas de que existe un cerco de esa magnitud, tomaron ese camino hacia allá?, como es que teniendo Estados Unidos 7 bases militares en Colombia, salen tantas drogas de allí, se habla que mas del 80% de toda la droga que entra en Estados Unidos. Y los capos en USA
Maduro va a tener que sustituir el ARROZ por el ALCOHOL SÓLIDO. Con este bloqueo de USA, el principal producto de exportacion de Venezuela sube de precio en el mercado internacional por su escasez. El Cartel de los Soles se ve en la necesidad de regalar ese ALIMENTO?!.. MADURO, ESO TE PASA POR **** CON LOS DOMINICANOS!!
…………………………Maduro buscando carne de cayon para cuando llegue el momento embalarce y dejarlos solos ese ya tienes todo su dinero quien sabra donde al Igual que su cueva, disque milicia una pila de gallinas es lo que son