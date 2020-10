Maduro carga contra Pedro Sánchez: ‘Siempre te equivocas con Venezuela’

CARACAS, Venezuela.- El mandatario venezolano, Nicolás Maduro, ha cargado contra el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y contra el embajador saliente en Caracas tras la huida del opositor Leopoldo López a España.

A Pedro Sánchez le ha dicho: «Siempre te equivocas con Venezuela». También le ha acusado de subestimar y despreciar la realidad venezolana. Lo que más ampollas ha levantado en Caracas ha sido la reunión que el martes mantuvo el presidente del Gobierno español con Leopoldo López en la sede del PSOE en Madrid.

Al embajador español Jesús Silva: «Te vas (…) por colonialista, racista, golpista»

Aunque los ataques más duros del presidente venezolano han sido para el embajador saliente de España en Caracas, Jesús Silva, quien acogió durante 18 meses a López en su residencia diplomática. Maduro acusa a Silva de haber negociado con el Gobierno español la huida del opositor.

«Jesús Silva se va de Venezuela, se va. Te vas y no te queremos ver la cara más en este país por colonialista, racista, golpista (…) Ojalá pudiéramos ponerle un avión y que se vaya mañana», dijo.

«Juan Guaidó va a terminar en el exterior, huyendo»

Según Maduro. Leopoldo López, al que tachó de «psicópata» y «terrorista», se ha ido de Venezuela «derrotado» y asegura que Juan Guaidó, reconocido como presidente encargado de Venezuela por numerosos países, también huirá.

«Él (Juan Guaidó) va a terminar en el exterior huyendo. Cuantas veces dijo Leopoldo López yo no me voy, yo no me voy, yo no me voy, yo no me voy y me fui», dijo con sarcasmo.

López abandonó el pasado viernes la residencia del embajador español en Caracas, donde estuvo refugiado durante 18 meses, y llegó a Madrid, donde residen sus padres, su esposas y sus hijos. sp-am