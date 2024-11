Presidente RD anuncia programa para mujeres microempresarias

SANTO DOMINGO.- El presidente Luis Abinader anunció este jueves el programa «Tú firma es tu garantía», para financiar proyectos de mujeres microempresarias.

El mandatario explicó que «se trata de un programa especial, dedicado especialmente a esas microempresarias que se les hace difícil conseguir un codeudor que sea aceptado por Promipyme o por las otras instituciones de crédito».

Recordó que durante sus recorridos alrededor del país, muchas mujeres le comunicaban «presidente es que no encuentro, en mi sector no hay nadie, en mi familia no hay nadie que pueda ser codeudor o que pueda ser garante».

PRIMERA PARTIDA DE MIL MILLONES DE PESOS

Indicó que el programa comenzará con una primera partida de mil millones de pesos a través del Banco de Reservas. «Y continuaremos buscando los recursos para seguir aportando a ese programa», expresó.

«No hay una política pública que afecte más positivamente al desarrollo económico que financiar a las mujeres y a las microempresarias», aseguró Abinader durante el acto de presentación de los avances del programa PROMIPYME Mujer.

De su lado, el director de Promipyme, Fabricio Gómez Mazara, informó que, desde que asumió esa institución ha desembolsado RD$5,963.5 millones en créditos, 52% de los cuales (RD$3,103 millones) ha sido destinado a negocios liderados por mujeres.

INCLUSION FINANCIERA DE LAS MUJERES

Agregó que «la inclusión financiera de las mujeres es una política efectiva para garantizar el sostenimiento económico a largo plazo».

“Al 31 de octubre de este año, la cartera de créditos de Promipyme ascendía a 9,352.6 millones de pesos. De este monto 48.2% va a estructuras productivas dirigidas por hombres, 45.2% a las lideradas por mujeres y 6.6 % a personas jurídicas. Esta es una de las carteras mas equilibradas de todo el sistema financiero nacional”, expuso.

Añadió que “esto es una prueba irrefutable de que en la gestión del presidente Luis Abinader hay voluntad política para mejorar la inclusión de la mujer en el tejido productivo nacional. Claro, esta vez de una manera muy distinta, porque esta vez estamos poniendo los recursos, donde va el discurso”.

ASISTENTES

Al acto asistieron, además, la ministra de la Mujer, Mayra Jiménez; la gobernadora provincial, Lucrecia Leyba; la procuradora general de la República, Miriam Germán; el presidente ejecutivo del Banco de Reservas y miembro del Consejo directivo de PROMIPYME, Samuel Pereyra; la viceministra de Seguridad Preventiva en los Sectores Vulnerables del Ministerio de Interior y Policía, Chandrai Estévez; la directora general del Programa SUPÉRATE, Gloría Reyes, y la presidenta del voluntariado Banco de Reservas, Noelia García de Pereyra.

