Luis A. Ramos, el funcionario electoral dominicano que pasea por España

Luis Alberto Ramos

ESPAÑA.- Luis Alberto es el presidente de la asociación ourensana de dominicanos. Su país eligió ayer el mando en unos comicios que fueron acompañados con urnas por primera vez en Ourense.

En su casa sonará merengue, se recordará la patria. Celebra también un magosto este isleño del Caribe, pero late una güira y una tambora en su corazón

“Mira, yo no me comunico bien, así que tú cambia las palabras que creas, me fío totalmente de ti”. Arranca con estas declaraciones la entrevista con Luis Alberto Ramos Mota, alegre, educado y comprometido dominicano. Pues va a ser que no Luis Alberto, no voy a hablar por ti, que por darle confianza a los desconocidos acabaste en España así.

Cuenta Ramos Mota, que allá en Santo Domingo donde nació, regentaba una empresa de aluminios, que le iba bien, y que ya estaba con la planchada de su casa, cuando un facineroso que algún día fue amigo, le hizo una jugada.

“La cosa se me puso cuesta arriba, me abrumó la situación y decidí marchar, no me quedaba nada”. Deja Luis a mujer e hijos a los que trae cinco años más tarde, tras pasar unos meses por Madrid y venir a Ourense por tener a mano algún compadre. “Me perdí la infancia de mis hijos”, confiesa. Clavado en el pecho lo tiene, pues no se le preguntó nada al respecto, y quiso reivindicarlo en la despedida, ya bien acabada la charla.

Hombre serio se le ve a Luis Alberto, le gusta estar en las cosas significativas, pero también le va la guasa. Sus manos parecen las de un hombre de campo, las tiene cocidas de puro trabajo. “Es de cortar los cruasanes”, comenta el que se pasa las mañanas en un horno amasando.

Si creías que cortar aluminio es duro, prueba con la bollería, da por pensar mientras él habla. Ésta y otras filosofías se cuelan en la conversación con el que es presidente de la asociación de dominicanos de Ourense (Unidom), que pide humildemente pantalla porque, por primera vez, ayer domingo en el centro cívico de A Ponte hubo urnas para sus paisanos. “Siempre el dominicano tira por su tierra”, dice sobre el espíritu patrio, y hasta una carta al periódico envía para “exhortar a los dominicanos a ejercer el derecho y sentir el orgullo del deber cumplido”, redacta. Caramba con Luis Alberto, el que no se comunicaba.

Reconoce que la asociación nace en parte como una forma de abrazar a esas personas de su país que “se desconectan de allá al llegar”, y añade, “algunas ni leen el periódico”. De lo segundo decir que entendemos tu lucha en todo el mundo amigo del mar Caribe, ¡que hablen las cifras de los quioscos ourensanos, que cada vez son menos, como sus jóvenes paisanos!

“Tenemos sesenta años de vida democrática, estamos en la octava posición de los países latinoamericanos con mayor desarrollo, fuimos de los primeros que salimos de la pandemia con un programa de vacunación sorprendente, y aparte de eso tenemos un turismo muy afanado”, informa Ramos Mota sobre su tierra.

