Los rusos, en ‘shock’ tras la movilización de reservistas

Un hombre, en Moscú, pasa ante un mural en apoyo de la "operación militar especial" en Ucrania. EFE/EPA/MAXIM SHIPENKOV

La incertidumbre cunde entre la población rusa después de que este miércoles, en un mensaje televisado, Putin anunciase un decreto de «movilización parcial» de la población para proteger la soberanía e integridad territorial del país frente a la contraofensiva ucraniana.

Una movilización que afectará a unos 300.000 reservistas con experiencia militar previa y que no afectará a los estudiantes.

Hasta ahora la población rusa se ha visto obligada a ignorar la guerra en Ucrania. «Estamos en shock y no sabemos qué va a pasar», explica Esvetlana. Tiene 22 años y habla un español perfecto. Vive en el centro de Moscú. Trabaja en una empresa de publicidad, y al llegar a la oficina no se ha atrevido a hablar con sus colegas sobre la última decisión de Putin.

«Mi novio es estudiante, pero nadie me garantiza que no le vayan a llamar en el futuro», dice con la voz rota. Insiste, a lo largo de una llamada con RTVE.es, que no sabe ni comprende lo que está pasando. «Igual porque soy muy joven no lo entiendo todo, pero no sabemos qué hacer«, añade desesperada.

Por su parte, el líder del Kremlin ha asegurado que es una «decisión para defender a Rusia».

«Occidente quiere destruir el país», ha dicho en un discurso televisado, para justificar su decisión.

El llamamiento a la movilización se produce un día después de los Parlamentos de las autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, y los territorios parcialmente controlados por las fuerzas rusas en Jersón y Zaporiyia han convocado, entre el viernes y el martes, sendos referendos de adhesión con Rusia.

Esvetlana teme que la integración de estos territorios, aún en disputa con Ucrania, supongan un paso para anunciar oficialmente la guerra y de ahí una movilización nacional.

RECONOCIMIENTO DEL FRACASO

Lo importante en todo esto, es que el gesto supone «un reconocimiento del fracaso de la operación especial, la evidencia de que han se han derrumbado todos los planes y el Kremlin no ha conseguido su objetivo inicial», asegura Iñaki Ortega, corresponsal de la Agencia EFE en Moscú.

Además, el discurso de Putin coincide con la Asamblea General de la ONU en Nueva York donde toda la atención está puesta en este conflicto.

«Putin no anuncia gratuitamente esta movilización parcial, lo hace para que tenga la repercusión que él quiere y en un lugar en el que se va a hablar principalmente de su invasión», analiza Jose Carlos Gallardo, ex corresponsal en Rusia para RTVE.

MOVILIZACIONES EXCEPCIONALES

Son 300.000 reservistas los que han sido convocados de forma inmediata. «Hace falta prepararles, entrenarles e instruirles y no va a ser de golpe», argumenta Ortega. Estima que es un plan a medio y largo plazo. El ministro de Defensa ha confirmado que Rusia puede llegar a movilizar a 25 millones de hombres con experiencia militar, los 300.000 son solo un 1%.