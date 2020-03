Los lazos culturales entre Puerto Rico y la Rep. Dominicana rompen fronteras

Eduardo Selman

SAN JUAN.- Los lazos culturales entre Puerto Rico y República Dominicana siguen fortaleciéndose tras el acuerdo colaborativo que firmaron el año pasado el director del Instituto de Cultura Puertorriqueña, Carlos Ruiz Cortes, y el ministro de Cultura de la República Dominicana, Eduardo Selman.

Este año, como parte de esa colaboración entre ambos países, la Compañía Nacional de Teatro de la República Dominicana viajará a Puerto Rico para formar parte del Festival de Teatro Puertorriqueño e Internacional, que se celebrará de marzo a junio en diversos teatros de la isla.

El grupo presentará la pieza “Rosa”, basada en el cuento homónimo del fenecido escritor y expresidente de la República Dominicana, Juan Bosch, a quien lo unieron fuertes lazos con Puerto Rico. La pieza, que se presentará bajo la dirección y la dramaturgia de Fausto Rojas, será la que cerrará este festival en el mes de junio.

El director del ICP, Carlos Ruiz Cortés, dijo que la agencia local cubrirá los gastos de hospedaje y de viaje de la compañía, mientras que el Ministerio de Cultura de la República Dominicana se encargará de la dieta y los gastos de producción.

“Este año quisimos incorporar al festival una compañía de teatro dominicano y este año estará compartiendo con nosotros una compañía que fue seleccionada por el Ministerio de Cultura para estar con nosotros. Estamos sumamente contentos con esta nueva colaboración”, dijo Ruiz Cortés, toda vez que recordó que este acuerdo es importante para seguir reforzando nuestra relación con la isla vecina.

“Pienso que no se puede olvidar que somos caribeños, pero sobre todo antillanos. Esas similitudes históricas y culturales que tenemos muchas veces se nos olvidan o las damos por sentadas y no las fomentamos y luego de cientos de años de una relación, no solo con la República Dominicana sino también con Cuba, Haití, Jamaica, por decir algunas de nuestras hermanas islas, pues es sumamente importante este tipo de actividad para poder ver las similitudes que tenemos y la hermandad que continúa teniendo Puerto Rico y República Dominicana”, agregó.

De forma similar se expresó el ministro de cultura de Quisqueya, Eduardo Selman, quien recordó que son muchas las cosas que unen a ambos países, pero que la cultura es ese pegamento que nos hace sentir más cercanos.

“Puerto Rico y República Dominicana son dos islas hermanas en el Caribe con un idioma en común y con tradiciones similares. Parte de la música nuestra es la música de Puerto Rico. Aquí en la República Dominicana, por ejemplo, tenemos mucha música con la influencia puertorriqueña e igual la música puertorriqueña tiene influencia dominicana. Lo importante es que somos pueblos hermanos con la misma identidad geográfica, humana, cultural y hasta los mismos deportes. Entonces, estamos demasiado cercanos”, compartió Selman en entrevista telefónica desde Santo Domingo.

