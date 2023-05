López Obrador pide cambio en la política migratoria de los EE.UU.

Ciudad de México, 11 may (Prensa Latina) El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió hoy un cambio de la política exterior de Estados Unidos pues para eliminar la crisis migratoria no se pueden mantener criterios de 200 años.

Al ser preguntado sobre la situación en la frontera con Estados Unidos y el final del Título 42, el mandatario mexicano explicó en su conferencia de prensa matutina que Estados Unidos tiene que regresar a la política de buena vecindad aplicada por el presidente Franklin Delano Roosevelt.

¿Cómo mantener armonía, paz y tranquilidad si hay confrontación con los vecinos?, se preguntó, y respondió que si hay bloqueos económicos a Cuba, y un tratamiento inadecuado a Venezuela es imposible terminar con la crisis.

Lo primero, repitió, es mantener buenas relaciones con los más cercanos, y volvió a preguntarse por qué no se atienden las diferencias con Venezuela como hacen cuando les hace falta por el tema del petróleo y el mercado internacional.

¿Por qué no se atiende el bloqueo a Cuba y no cambian la política exterior de Estados Unidos desde hace más de 200 años con toda su carga ideológica negativa y con medidas de represalias económicas? Eso no puede seguir y por eso tenemos que continuar trabajando para que termine, insistió.

En cuanto a la suspensión del título 42 y las presiones en la frontera alertó de las mentiras que divulgan los traficantes de que la entrada a Estados Unidos es libre cuando es todo lo contrario, por eso pedimos divulgar las nuevas medidas para el ingreso legal mediante la obtención de visas que hay que pedir desde el país de origen, y no de México.